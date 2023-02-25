Reuters: 19 спортсменов пострадали в результате взрывов во время марафона в Камеруне

В Камеруне 19 человек пострадали в результате взрывов во время марафона

На юго-западе Камеруна во время массового Забега Надежды произошла серия взрывов. Пострадали 19 спортсменов. Свою причастность к террористическому акту подтвердила сепаратистская группировка Амбазонии

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На ежегодном массовом забеге в городе Буэа на юго-западе Камеруна 19 спортсменов пострадали после серии взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на местного врача. Благотворительный Забег Надежды проводится на горе Камерун с 1995 года.

«Девятнадцать спортсменов были доставлены в наш центр с травмами. Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, мы не зафиксировали ни одного смертельного исхода», — сообщил агентству директор региональной больницы Буэа Мартин Мокаке.

Взрывы произошли на одном из участков забега, в котором в этом году участвовали 529 спортсменов из Восточной, Центральной и Северной Африки и Франции.

Ответственность за террористический акт взяла на себя сепаратистская группировка — Вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии. «Нашей главной целью были элитные силы Камеруна <...>, которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию», — заявил Reuters представитель группировки Капо Даниэль.

Амбазония — непризнанное государственное образование в юго-западной части Камеруна. На ее территории живет преимущественно англоязычное население. В 1990-х годах власть в регионе перешла в руки сепаратистов. В октябре 2017 года они объявили о независимости территории под названием Федеральная Республика Амбазония и сформировали временное правительство. С этого момента между сторонами регулярно происходят боестолкновения. Город Буэа расположен на территории возле границ непризнанной республики.

В 2021 году в результате взрыва бомбы около университета Amphi-600 на юго-западе Камеруна пострадали около 200 студентов, сообщало Cameroon Concord News. Взрывные устройства сработали в нескольких районах юго-западного региона. Первой бомбой был убит водитель такси в городе Буэа, вторая взорвалась в местном университете.

По данным источника издания, бомба взорвалась на территории университетского амфитеатра, смертей не было. Cameroon Concord News писало, что временное правительство Южного Камеруна отрицало свою причастность к взрывам и осудило нападение на студентов университетов.