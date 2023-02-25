Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:23
Фанаты ульяновской «Волги» бросили банан в темнокожего игрока «Зенита» Спорт, 17:20
В Санкт-Петербурге арестовали выстрелившего в ОМОНовца мужчину Общество, 17:05
В Камеруне 19 человек пострадали в результате взрывов во время марафона Политика, 17:01
Легионер ЦСКА пожаловался на морозы во время матча Кубка России Спорт, 16:45
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:39
Польша заявила о прекращении поставок нефти из России Бизнес, 16:29
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Зенит» разгромил «Волгу» и вышел в следующий раунд Кубка России Спорт, 16:28
Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 км Политика, 16:25
Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве Политика, 16:19
В центре Москвы лошадь умерла после удара током Общество, 16:10
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 15:55
МИД отказал Швейцарии в роли посредника по Украине из-за санкций Политика, 15:41
В Тобольске школьника арестовали за попытку поджечь военкомат Общество, 15:37
Политика ,  
0 

В Камеруне 19 человек пострадали в результате взрывов во время марафона

Reuters: 19 спортсменов пострадали в результате взрывов во время марафона в Камеруне
На юго-западе Камеруна во время массового Забега Надежды произошла серия взрывов. Пострадали 19 спортсменов. Свою причастность к террористическому акту подтвердила сепаратистская группировка Амбазонии

В Камеруне 19 человек пострадали в результате взрывов во время марафона
Video

На ежегодном массовом забеге в городе Буэа на юго-западе Камеруна 19 спортсменов пострадали после серии взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на местного врача. Благотворительный Забег Надежды проводится на горе Камерун с 1995 года.

«Девятнадцать спортсменов были доставлены в наш центр с травмами. Мы прооперировали троих из них. Их состояние стабильное, мы не зафиксировали ни одного смертельного исхода», — сообщил агентству директор региональной больницы Буэа Мартин Мокаке.

Взрывы произошли на одном из участков забега, в котором в этом году участвовали 529 спортсменов из Восточной, Центральной и Северной Африки и Франции.

Ответственность за террористический акт взяла на себя сепаратистская группировка — Вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии. «Нашей главной целью были элитные силы Камеруна <...>, которые обеспечивали безопасность спортсменов. Мы не позволим Камеруну продолжать свою оккупацию», — заявил Reuters представитель группировки Капо Даниэль.

Амбазония — непризнанное государственное образование в юго-западной части Камеруна. На ее территории живет преимущественно англоязычное население. В 1990-х годах власть в регионе перешла в руки сепаратистов. В октябре 2017 года они объявили о независимости территории под названием Федеральная Республика Амбазония и сформировали временное правительство. С этого момента между сторонами регулярно происходят боестолкновения. Город Буэа расположен на территории возле границ непризнанной республики.

Читайте на РБК Pro
Стальное звено: почему люди с трудным детством более успешны в кризис
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Шесть неприятных симптомов постковида и как с ними справиться
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов

В 2021 году в результате взрыва бомбы около университета Amphi-600 на юго-западе Камеруна пострадали около 200 студентов, сообщало Cameroon Concord News. Взрывные устройства сработали в нескольких районах юго-западного региона. Первой бомбой был убит водитель такси в городе Буэа, вторая взорвалась в местном университете.

По данным источника издания, бомба взорвалась на территории университетского амфитеатра, смертей не было. Cameroon Concord News писало, что временное правительство Южного Камеруна отрицало свою причастность к взрывам и осудило нападение на студентов университетов.

Авторы
Теги
Дарья Григорьева
Камерун взрыв Марафон спортсмены
Материалы по теме
Полиция задержала камерунца за «превращение» черной бумаги в деньги
Общество
Судно под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Туапсе
Общество
В Огайо 13 человек пострадали при взрыве на металлургическом заводе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter