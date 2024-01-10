На пути к Махачеву. Каковы шансы россиянина в бою с экс-чемпионом UFC

Россиянин Арман Царукян сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском поединке на турнире UFC 300. Победитель боя поборется за титул с Исламом Махачевым. Что говорят о шансах Царукяна — в подборке «РБК Спорт»

Арман Царукян (Фото: Chris Unger / Zuffa LLC)

Российский боец Арман Царукян встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке, который пройдет на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Победитель проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым, который в октябре 2022 года забрал пояс у Оливейры.

У Махачева в октябре сорвался реванш с Оливейрой, который получил рассечение за 11 дней до боя. Бразильца на турнире в Абу-Даби 21 октября заменил австралиец Александр Волкановски, которого Махачев нокаутировал в первом раунде.

Царукян, в 2019 году проигравший Махачеву единогласным решением судей, неоднократно обещал победить его в повторном поединке. Махачев в июне говорил, что Царукян пытается сделать себе имя за его счет.

У россиянина 21 победа при трех поражениях в ММА. В декабре Царукян заявил, что любит Россию, но флаг Армении для выступлений в UFC ему подходит больше.

У Оливейры 34 победы, девять поражений и еще один бой был признан несостоявшимся. Он встречался с Махачевым в октябре 2022 года в поединке за вакантный титул и проиграл удушающим приемом.

Мнение экспертов

Кирилл Сидельников, боец команды Fedor Team (Федора Емельяненко)

«Царукян очень вырос и как спортсмен, и как человек. Я считаю, что этот бой вполне достойный, как претендентский. Мы все помним его бой с Исламом Махачевым, этот поединок был довольно упорным. Сейчас для Царукяна это хороший повод показать, что он может драться за титул. В первую очередь, Арман может превзойти Чарльза по ударной технике — она у Царукяна поинтереснее. И физически посильнее, чем Чарльз. Но все знают, что Оливейра очень хорош в партере, поэтому важно, чтобы Арман не заигрался и не попал на канвас. Но Арман уже давно и полностью заслужил этот претендентский бой. Конечно, было бы интересно посмотреть на поединок Армана с Исламом: они оба похожи стилистически, можете быть довольно динамичный и интересный бой», — заявил Сидельников «РБК Спорт».

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Андрей Корешков, экс-чемпион Bellator в полусреднем весе

«Будет интересный бой. Естественно, перспективы в бою у Армана достаточно хорошие. Но я бы оценил шансы 50/50, потому что Оливейру нельзя списывать со счетов: он также неплохо выглядел в выигранном бою против Дариуша Бениела (этот поединок прошел незадолго до боя с Махачевым, который в итоге не состоялся). Это боец, который и в стойке, и в партере несет определенную угрозу для Армана. Царукян может превзойти Чарльза, если сможет работать во всех аспектах: не только в стойке или партере, а чередовать. У него единственный шанс — это быть лучше Чарльза абсолютно во всем. Арман идет на хорошей серии, если он выиграет, то станет претендентом на титул. Но я не могу сказать, что он давно заслужил чемпионский бой, потому что из громких имен, которые он побеждал, это пока только Дариуш», — сказал Корешков «РБК Спорт».

Армен Гулян, спортивный директор промоушена «Наше дело»

«В противостоянии Царукян против Оливейры вижу явным фаворитом Армана Царукяна. Его ударная техника уже находится на более высоком уровне. Борцовские навыки Армана не позволят Чарльзу вывести его на болевой прием. Мы были с ним вместе на сборах, и я знаю какой у него высокий уровень борьбы. Ментально Арман готов, максимально мотивирован, у него есть силы и возможности не просто драться в претендентском бою, но и выходить уже против чемпиона Ислама Махачева. Не стоит заглядывать вперед, но для меня фаворитом в этом противостоянии однозначно является Арман Царукян» — сказал Гулян «РБК Спорт».

Виталий Минаков, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе

«Арман находится на подъеме. Он достаточно молодой, хорошо обученный во всех смыслах боец. Видел его неоднократно, знаю, что он неплохо двигается. У него есть шансы доминировать в бою против Оливейры. Не могу детально разобрать бой, потому что не слежу за легким дивизионом и за Чарльзом. Но думаю, что у Армана есть все шансы, потому что он голодный и заряженный парень, который сейчас уверенно двигается», — сказал Минаков «РБК Спорт».

Камил Гаджиев, глава AMC Fight Nights

«Непростой бой для обоих. Поединок с равными шансами, но я считаю, что Арман немножко фаворит. Прогресс Армана более очевиден (чем у Махачева). Почему? Потому что у них разный возраст. Нокаутирует ли Царукян Махачева? Нет, не нокаутирует и не выиграет он у Ислама. Но будущим чемпионом UFC Арман, скорее всего, станет. Произойдет это, когда Махачев перейдет в 77 кг. Царукяну потребуется еще полгода-год, чтобы полностью освоиться. И я думаю, что он сможет в легком весе доминировать», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Сергей Торосян, тренер Царукяна

«Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях. Оливейра очень упертый парень, который лезет в зарубу. Очень тяжелый бой будет для обоих. Нельзя забывать, что Чарльз — бывший чемпион, он не мальчик для битья. Это серьезная проверка для Армана», — цитирует Торосяна Metaratings.

Эдуард Вартанян, победитель Гран-при ACA (Absolute Championship Akhmat) и первый в истории турнира временный чемпион в легком весе

«Думаю, соотношение в этом поединке 60 на 40 в пользу Царукяна. Он провел хороший лагерь, находится в хорошей форме и неудобен для Оливейры. Арман оказывает давление, точно бьет. Чарльз хорош в разменах, а Царукян бьет осторожно и способен контратаковать. Как раз последний бой с Дариушем это прекрасно показал», — заявил Вартанян «РБ Спорт».

Иван Штырков, бывший боец UFC

«Считаю Царукяна фаворитом. Ему по силам выиграть у Оливейры что в стойке, что в борьбе. У бразильца в стойке есть проблемы. Он не опасен для Армана в плане переводов, а в грэпплинге Царукян как минимум не хуже. Скорее лучше. В стойке быстрее и разнообразнее. Не вижу, чем Чарльз может удивить нашего бойца. И ментально Арман готов к таким противостояниям, нацелен именно на титульные бои. Будет досрочная победа. Мы видели, что Оливейру можно ронять и добивать не самыми сокрушающими ударами», — приводит слова Штыркова Metaratings.