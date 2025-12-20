Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В сумме за короткую и произвольную программу они получили 224,29 балла.

Вторыми стали чемпионы России двух последних лет Анастасия Мишина и Александр Галлямов (223,63), третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира (2021), чемпионами Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами ЧЕ (2019, 2022). Чемпионат России они выиграли третий раз в карьере (2020, 2023).

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России в танцах на льду. Позднее в субботу в Санкт-Петербурге одиночницы откатают произвольную программу, а завершится соревновательная программа 21 декабря произвольной программой у мужчин.