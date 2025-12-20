Большунов отказал в интервью журналисту «Матч ТВ» после неудачи в Ижевске
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отказался отвечать на вопросы журналиста «Матч ТВ» Михаила Гореванова после спринта на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Видео с этим моментом Гореванов выложил в своем телеграм-канале.
Большунов занял в личном спринте в Ижевске четвертое место, победил Александр Терентьев.
«Знаешь, чтобы прославиться, Большунов не нужен. Занимайтесь, делайте интервью классно, тогда будут вас знать. А вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. До свидания», — сказал Большунов Гореванову.
Уже уходя Большунов подошел к другому журналисту и обнял его: «К нормальным, к хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать», — добавил лыжник.
«Ну это скандал, я считаю. Большунов прямо в лицо сказал, что мы все хайпим на его фамилии. <...> Как бы так объяснить трехкратному олимпийскому чемпиону, что телевидение так устроено. Есть резонансное событие — мы его обсуждаем. Не пиаримся, не зарабатывам рейтинги и тд, а только обсуждаем», — написал Гореванов.
У Большунова в нынешнем сезоне был скандал во время спринта на первом этапе Кубка России в Кировске. Тогда он толкнул Александра Бакурова после финиша и нанес ему травму, за что был отстранен.
