Спорт
0

Тарасова объяснила, почему расплакалась после проката Петросян на ЧР

Тарасова заявила, что расплакалась после проката Петросян на чемпионате России
Заслуженный тренер СССР отметила, что очень переживала за фигуристку, которой удалось в короткой программе успешно выполнить тройной аксель
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова расплакалась после выступления Аделии Петросян в короткой программе на чемпионате России. Об этом она рассказала Sport24.

Петросян накануне показала лучший результат в короткой программе, набрав 86,52 балла. В том числе она успешно выполнила тройной аксель.

«Я так переживала за Аделию Петросян, что, когда она закончила, аж заплакала. Человек справился с очень непростой задачей. На тренировке и разминке у нее не шел аксель, а в короткой она сделала его блестяще», — сказала Тарасова.

По словам Тарасовой, за такие моменты побед над собой и обстоятельствами они и любит чемпионат России.

Произвольную программу одиночницы представят 20 декабря. Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге.

Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Аделия Петросян
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года

