Тарасова объяснила, почему расплакалась после проката Петросян на ЧР
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова расплакалась после выступления Аделии Петросян в короткой программе на чемпионате России. Об этом она рассказала Sport24.
Петросян накануне показала лучший результат в короткой программе, набрав 86,52 балла. В том числе она успешно выполнила тройной аксель.
«Я так переживала за Аделию Петросян, что, когда она закончила, аж заплакала. Человек справился с очень непростой задачей. На тренировке и разминке у нее не шел аксель, а в короткой она сделала его блестяще», — сказала Тарасова.
По словам Тарасовой, за такие моменты побед над собой и обстоятельствами они и любит чемпионат России.
Произвольную программу одиночницы представят 20 декабря. Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге.
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.
