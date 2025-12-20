Тарасова заявила, что расплакалась после проката Петросян на чемпионате России

Тарасова объяснила, почему расплакалась после проката Петросян на ЧР

Заслуженный тренер СССР отметила, что очень переживала за фигуристку, которой удалось в короткой программе успешно выполнить тройной аксель

Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова расплакалась после выступления Аделии Петросян в короткой программе на чемпионате России. Об этом она рассказала Sport24.

Петросян накануне показала лучший результат в короткой программе, набрав 86,52 балла. В том числе она успешно выполнила тройной аксель.

«Я так переживала за Аделию Петросян, что, когда она закончила, аж заплакала. Человек справился с очень непростой задачей. На тренировке и разминке у нее не шел аксель, а в короткой она сделала его блестяще», — сказала Тарасова.

По словам Тарасовой, за такие моменты побед над собой и обстоятельствами они и любит чемпионат России.

Произвольную программу одиночницы представят 20 декабря. Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге.

Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026.