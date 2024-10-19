Российского фигуриста отстранили в США из-за неподобающего поведения
Выступающий за США в танцах на льду российский фигурист Иван Десятов временно отстранен от соревнований. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасного спорта.
Это отстранение 23-летнего спортсмена связано с «обвинением в ненадлежащем поведении». Оно действует с 18 октября. Подробности дела не раскрываются.
Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. Пара в последний момент снялась с американского этапа Гран-при, который стартовал 18 октября.
За США Десятов выступает с 2022 года, с Флорес они были седьмыми и десятыми на чемпионатах страны.
За Россию Десятов выступал с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой. С Андреевой он также один сезон (2021/22) представлял Белоруссию, выиграв чемпионат страны.
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