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Российского фигуриста отстранили в США из-за неподобающего поведения

Выступающего за США российского фигуриста отстранили за ненадлежащее поведение
Иван Десятов, который выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес, с 2022 года представляет США. Его отстранение связано с «обвинением в ненадлежащем поведении», другие подробности дела не раскрываются
Иван Десятов и&nbsp;Изабелла&nbsp;Флорес
Иван Десятов и Изабелла Флорес (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Выступающий за США в танцах на льду российский фигурист Иван Десятов временно отстранен от соревнований. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасного спорта.

Это отстранение 23-летнего спортсмена связано с «обвинением в ненадлежащем поведении». Оно действует с 18 октября. Подробности дела не раскрываются.

Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. Пара в последний момент снялась с американского этапа Гран-при, который стартовал 18 октября.

За США Десятов выступает с 2022 года, с Флорес они были седьмыми и десятыми на чемпионатах страны.

За Россию Десятов выступал с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой. С Андреевой он также один сезон (2021/22) представлял Белоруссию, выиграв чемпионат страны.

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