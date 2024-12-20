Овечкин впервые после перелома провел полноценную тренировку

Нападающий «Вашингтона» может вернуться к матчам уже на следующей неделе

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий восстановление после перелома ноги, впервые после травмы принял участие в тренировке без ограничений по силовым контактам. Об этом соцсети Х сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Накануне главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил, что Овечкин может сыграть уже 23 декабря с «Лос-Анджелес Кингз».

Ближайший матч против «Каролина Харрикейнз» 21 декабря Овечкин точно пропустит.

39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября, ему удалось избежать операции. В клубе оценивали срок восстановления в четыре-шесть недель.

Россиянин пропустил уже 13 матчей, в которых у «Вашингтона» восемь побед и пять поражений.