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Овечкин впервые после перелома провел полноценную тренировку

Овечкину впервые после перелома разрешили силовую борьбу
Нападающий «Вашингтона» может вернуться к матчам уже на следующей неделе
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий восстановление после перелома ноги, впервые после травмы принял участие в тренировке без ограничений по силовым контактам. Об этом соцсети Х сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Накануне главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери допустил, что Овечкин может сыграть уже 23 декабря с «Лос-Анджелес Кингз».

Ближайший матч против «Каролина Харрикейнз» 21 декабря Овечкин точно пропустит.

NYT назвала сроки возвращения Овечкина после перелома
Спорт
Александр Овечкин

39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября, ему удалось избежать операции. В клубе оценивали срок восстановления в четыре-шесть недель.

Россиянин пропустил уже 13 матчей, в которых у «Вашингтона» восемь побед и пять поражений.

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Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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