Победителям чемпионата России по фигурному катанию выплатят по ₽2,5 млн
Каждый победитель чемпионата России по фигурному катанию получит 2,5 млн руб. призовых. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Мы сохранили призовые в полном объеме для полной мотивации. За первое место победители получат 2,5 млн руб., за второе — 1,5 млн руб., за третье — 1 млн руб. Большие призовые», — цитирует Когана «Матч ТВ».
Турнир пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.
Как сообщается на сайте ФФККР, победители и призеры получат уникальные медали, выполненные в технике златоустовской гравюры на металле.
Окружность медали разделена на две половины, в нижней половине — гравированная снежинка, верхняя — символизирует синь уральского неба в орнаменте златоустовской гравюры. Центральный элемент медали, на котором изображен логотип турнира, выполнен в виде отдельной детали, которая может вращаться вокруг своей оси.
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