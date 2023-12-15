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Сборная России проведет матч с Сербией в случае согласия ФИФА и УЕФА

В Федерации футбола Сербии сообщили, что товарищеская игра может пройти 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге. Для команды Валерия Карпина это может стать первой встречей с европейской сборной за два года
Игроки сборной Сербии
Игроки сборной Сербии (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Сборная Сербии по футболу проведет товарищеский матч против команды России в марте следующего года, если получит одобрение со стороны ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на Федерацию футбола Сербии.

Игра пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене». Для российской команды это может стать первой встречей с европейской сборной за два года.

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В прошлом году у РФС была договоренность о проведении игры против команды Боснии и Герцеговины, но в конце октября боснийская сторона отказалась от встречи.

В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счетом 8:0. Российская команда занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Сербия — 34-е. Сербская команда отобралась на Евро-2024.

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Быстрое заселение

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