Сборная России проведет матч с Сербией в случае согласия ФИФА и УЕФА
Сборная Сербии по футболу проведет товарищеский матч против команды России в марте следующего года, если получит одобрение со стороны ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на Федерацию футбола Сербии.
Игра пройдет 21 или 22 марта в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене». Для российской команды это может стать первой встречей с европейской сборной за два года.
Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В прошлом году у РФС была договоренность о проведении игры против команды Боснии и Герцеговины, но в конце октября боснийская сторона отказалась от встречи.
В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счетом 8:0. Российская команда занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Сербия — 34-е. Сербская команда отобралась на Евро-2024.
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