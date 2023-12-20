Блогер Джейк Пол задумался о боксерском бое против Федора Емельяненко

В команде популярного американского блогера, у которого уже несколько лет достаточно успешная боксерская карьера, сообщили, что Пол готов предложить россиянину поединок

Федор Емельяненко (Фото: Zuma / ТАСС)

Популярный американский блогер Джейк Пол готов предложить провести бой по боксу российскому бойцу ММА Федору Емельяненко. Об этом ТАСС рассказали в команде американца.

«Да, это была бы интересная история — боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», — сказал собеседник агентства.

Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в декабре 2019 года. Сейчас на счету 26-летнего американца восемь побед и одно поражение, в последнем поединке на прошлой неделе он нокаутировал соотечественника Андре Августа.

Пол стал известен как блогер в социальной сети Vine, где на момент ее закрытия собрал 5 млн подписчиков. В YouTube у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizzardvark — телесериал Disney.

Емельяненко 5 февраля провел свой последний поединок, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 47-летнего россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.

Летом Емельяненко выражал желание провести боксерский бой против Майка Тайсона, но американец не согласился.