Блогер Джейк Пол впервые в карьере победил профессионального боксера

Джейк Пол нокаутировал в первом раунде Андре Августа, нанеся тому второе поражение в карьере. Пол на профессиональном ринге провел девятый поединок, выиграв восемь из них

Андре Август и Джейк Пол (Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters)

Популярный американский блогер Джейк Пол одержал очередную победу на профессиональном боксерском ринге. В поединке, который прошел в Орландо (штат Флорида), он нокаутировал в первом раунде соотечественника Андре Августа.

Пол, который в своем последнем бою в августе победил бывшую звезду UFC Нейта Диаса, впервые в карьере смог победить профессионального боксера.

В боксе Пол дебютировал в декабре 2019 года. На счету 26-летнего американца теперь восемь побед и одно поражение на профессиональном ринге. Ранее он побеждал бывшего чемпиона промоушенов ММА Bellator и One FC Бена Аскрена, блогера AnEsonGib, бывшую звезду НБА Нейта Робинсона, экс-чемпионов UFC Тайрона Вудли и Андерсона Силву, а единственное поражение потерпел в феврале от Томми Фьюри, сводного брата чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри.

На счету 35-летнего Августа десять побед, два поражения и одна ничья.

Пол стал известен в качестве блогера социальной сети Vine, где на момент закрытия собрал 5 млн подписчиков. В YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizzardvark — телесериал Disney.