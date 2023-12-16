 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Блогер Джейк Пол впервые в карьере победил профессионального боксера

Джейк Пол впервые в карьере победил профессионального боксера
Джейк Пол нокаутировал в первом раунде Андре Августа, нанеся тому второе поражение в карьере. Пол на профессиональном ринге провел девятый поединок, выиграв восемь из них
Андре Август и Джейк Пол
Андре Август и Джейк Пол (Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters)

Популярный американский блогер Джейк Пол одержал очередную победу на профессиональном боксерском ринге. В поединке, который прошел в Орландо (штат Флорида), он нокаутировал в первом раунде соотечественника Андре Августа.

Пол, который в своем последнем бою в августе победил бывшую звезду UFC Нейта Диаса, впервые в карьере смог победить профессионального боксера.

В боксе Пол дебютировал в декабре 2019 года. На счету 26-летнего американца теперь восемь побед и одно поражение на профессиональном ринге. Ранее он побеждал бывшего чемпиона промоушенов ММА Bellator и One FC Бена Аскрена, блогера AnEsonGib, бывшую звезду НБА Нейта Робинсона, экс-чемпионов UFC Тайрона Вудли и Андерсона Силву, а единственное поражение потерпел в феврале от Томми Фьюри, сводного брата чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри.

На счету 35-летнего Августа десять побед, два поражения и одна ничья.

Пол стал известен в качестве блогера социальной сети Vine, где на момент закрытия собрал 5 млн подписчиков. В YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizzardvark — телесериал Disney.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Российский боксер Тищенко победил в бою за титул чемпиона WBA. Видео
Спорт
Глава Международной ассоциации бокса призвал Баха покинуть МОК
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Роналду не вошел в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги Спорт, 11:44
В Днепропетровской области загорелся склад после взрывов Политика, 11:40
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Турции Спорт, 11:19
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе Общество, 11:06
От Нью-Йорка до Токио: как города мира приготовились к зимним праздникам Общество, 11:00 
Блогер Джейк Пол впервые в карьере победил профессионального боксера Спорт, 10:42
На Камчатке самолет санитарного рейса выкатился за взлетную полосу Общество, 10:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Панарин отдал две передачи и вошел в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ Спорт, 10:19
Минобороны впервые провело учения с семью тяжелыми самолетами «Руслан» Политика, 10:13
Что будет с акциями Сбербанка в 2024 году. Прогнозы экспертов Инвестиции, 10:00
Предприятия завершат год с рекордным за 10 лет оптимизмом Экономика, 10:00
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта ранее неизвестный слой Общество, 09:54
5 районов Стамбула, открытых для иностранных инвесторов: гайд по выбору Pro, 09:39
Во Франции допустили, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона Общество, 09:35