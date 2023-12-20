Большунов выиграл девятую гонку подряд на Кубке России

В тройку лучших по итогам «разделки» классическим стилем в Кирово-Чепецке также попали Алексей Червоткин и Ермил Вокуев. В женской «разделке» лучшей стала Анастасия Кулешова

Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

Он показал результат 25 минут и 22,7 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание 13 секунд), третьим стал Ермил Вокуев (+14,9).

У женщин гонку на дистанции 5 км выиграла Анастасия Кулешова (14.03,8), опередившая Веронику Степанову (+4,6) и Елизавету Маслакову (+28,0).

Ранее Большунов выиграл все гонки (восемь) на первых трех этапах Кубка России.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.