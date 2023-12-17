Устюгов объяснил пропуск Кубка России риском занять 100-е место
Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов заявил в телеграм-канале, что пока его форма не позволяет ему конкурировать с лидерами сборной на этапах Кубка России.
По его словам, болельщики в комментариях призывают его ехать на Кубок России, поскольку без него «неинтересно и грустно».
«А теперь давайте представим: приеду я на Кубок России и займу сотое место, а, может, и дальше, не навяжу никакую борьбу и вообще буду выглядеть небоеспособным», — сказал Устюгов.
Лыжник отметил, что пока не готов ни психологически, ни физически навязывать конкуренцию лыжникам сборной, «тем более Сане Большунову».
Большунов в этом сезоне выиграл на Кубке России все восемь гонок.
В прошлом сезоне у Устюгова и Большунова произошел конфликт.
Устюгов в декабре заявлял, что кто-то из спортсменов летом назвал его «мешком» и теперь он сам может называть сборников «мешками», поскольку опередил их в гонке. Большунов на это сказал, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом, а после одной из гонок вышел вместе с другими призерами на награждение в мешках.
Также Устюгов обвинял Большунова в том, что тот его подрезал во время спринта, а Большунов говорил, что Устюгов спровоцировал столкновение с ним в другой гонке.
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила конфликт лыжников фразой «встретились два барана».
Устюгов — чемпион Олимпиады в эстафете, двукратный чемпион мира.
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований.
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