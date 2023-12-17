Устюгов объяснил пропуск Кубка России риском занять 100-е место

Устюгов: Я пока не готов навязывать конкуренцию сборной, тем более Большунову

Сергей Устюгов считает, что пока ни физически, ни психологически не готов к конкуренции с Александром Большуновым на этапах Кубка России, а болельщикам будет неинтересно смотреть на его результаты

Сергей Устюгов (Фото: Al Bello / Getty Images)

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов заявил в телеграм-канале, что пока его форма не позволяет ему конкурировать с лидерами сборной на этапах Кубка России.

По его словам, болельщики в комментариях призывают его ехать на Кубок России, поскольку без него «неинтересно и грустно».

«А теперь давайте представим: приеду я на Кубок России и займу сотое место, а, может, и дальше, не навяжу никакую борьбу и вообще буду выглядеть небоеспособным», — сказал Устюгов.

Лыжник отметил, что пока не готов ни психологически, ни физически навязывать конкуренцию лыжникам сборной, «тем более Сане Большунову».

Большунов в этом сезоне выиграл на Кубке России все восемь гонок.

В прошлом сезоне у Устюгова и Большунова произошел конфликт.

Устюгов в декабре заявлял, что кто-то из спортсменов летом назвал его «мешком» и теперь он сам может называть сборников «мешками», поскольку опередил их в гонке. Большунов на это сказал, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом, а после одной из гонок вышел вместе с другими призерами на награждение в мешках.

Также Устюгов обвинял Большунова в том, что тот его подрезал во время спринта, а Большунов говорил, что Устюгов спровоцировал столкновение с ним в другой гонке.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила конфликт лыжников фразой «встретились два барана».

Устюгов — чемпион Олимпиады в эстафете, двукратный чемпион мира.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований.