Лидерство «Краснодара» и разгром от «Спартака». Итоги тура перед паузой

«Спартак» одержал разгромную победу, «Локомотив» провел матч в самый холодный день месяца, «Краснодар» победил ЦСКА и вернул лидерство. Главные итоги заключительного в 2023 году 18-го тура РПЛ — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Локомотив» выиграл в самый холодный день месяца

Московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в первом матче 18-го тура. Игра завершилась со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Евгения Морозова (18-я минута) и Наира Тикнизяна (90+2).

Термометр за час до игры в Москве показал минус 12 градусов: матч в столице прошел в самый холодный день в месяце.

Екатеринбургский клуб не нанес ни одного удара в створ ворот. В августе «Урал» не смог пробит в створ ворот «Зенита». Так, клуб Виктора Гончаренко стал первой командой, которая дважды в этом сезоне чемпионата не смогла нанести удар в створ: ни один другой клуб не делал это чаще одного раза.

Форвард «железнодорожников» Максим Глушенков отметился результативными действиями в пяти матчах РПЛ подряд, что стало рекордной серией для нападающего: ему удалось отличиться двумя забитыми мячами и тремя передачами в пяти играх чемпионата подряд.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в таблице, екатеринбуржцы с 19 очками идут на 12-й строчке.

«Спартак» разгромил «Рубин»

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче. Мячи забили Квинси Промес (2-я минута), Александр Соболев (8) и Кристофер Мартинс (50).

Соболев прервал десятиматчевую безголевую серию в чемпионате и забил впервые с августа: эта серия является для форварда худшей с момента перехода в «Спартак».

Мартинс впервые оформил гол+пас в матче РПЛ: полузащитник уже повторил свой рекорд по результативности за сезон, забив два гола и отдав три передачи.

«Спартак» во второй раз в сезоне РПЛ одержал разгромную победу. 5 августа «красно-белые» в гостях разгромили казанский «Рубин» (1:4).

Несколько футболистов «Спартака» из-за вируса пропустили домашний матч. В клубе не уточнили имена заболевших. Помимо дисквалифицированного Михаила Игнатова и травмированного Томаша Тавареша, в составе отсутствовали Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Хесус Медина и Тео Бонгонда. Также главный тренер «красно-белых» Гилерме Абаскаль не присутствовал на скамейке из-за дисквалификации.

«Спартак» набрал 30 очков и сместил «Крылья Советов» с пятого места, самарский клуб с 29 очками опустился на шестое место.

«Зенит» одержал минимальную победу

«Зенит» обыграл «Пари НН» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе петербургского клуба забил Матео Кассьера на 15-й минуте.

Кассьерра забил в пятом матче РПЛ подряд. Последний игрок «Зенита», которому это удавалось, был Артем Дзюба оченью 2021 года. Кассьерра забивал в 10 из последних 12 матчей в РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром лиги, забив с начала сезона 14 мячей.

«Зенит» набрал 36 очков расположился на втором месте в турнирной таблице. «Пари НН» с 24 очками занимает 9-ю строчку.

«Динамо» упустило победу из-за пенальти

«Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом». Матч прошел в Воронеже и завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» гол на 29-й минуте pабил Ярослав Гладышев с передачи Константина Тюкавина, который не уходит без результативных действий в шести матчах РПЛ подряд.

Хозяева сравняли счет на 79-й благодаря точному удару Максима Максимова с пенальти.

Вратарь «бело-голубых» Антон Шунин вышел на третье место по числу матчей за команду (359), опередив Льва Яшина.

В первой части чемпионата «Динамо» проиграло лишь в двух из 18 матчей — это повторение клубного рекорда по минимальному количеству поражений после первых 18 игр сезоне: ранее такой результат был в 1994 и 1996 годах.

У «Динамо» прервалась трехматчевая победная серия в РПЛ, московский клуб завершит год на третьем месте в турнирной таблице (32 очка). Воронежская команда, которая продлила безвыигрышную серию до четырех игр, набрала 21 очко и расположилась на 11-м месте.

«Краснодар» победил ЦСКА и вернул лидерство

«Краснодар» победил ЦСКА в домашнем матче. Игра в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

Сперцян сделал второй ассист в текущем сезоне РПЛ: первая голевая передача 23-летнего полузащитника была еще в матче первого тура, который проходил в июле против «Динамо».

Команда Владимира Ивича впервые в своей истории ни разу не проиграла в 16 домашних матчах в РПЛ за год: всего в 2023-м году «черно-зеленые» одержали 12 побед и четыре игры закончились вничью. Последней командой, которая ни разу не проигравала дома за календарный год, был «Зенит» в 2019 году.

«Краснодар» остается единственной командой в нынешнем сезоне чемпионата, в ворота которой еще не пробивали пенальти.

«Черно-зеленые» ушли на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата с 38 очками. ЦСКА набрал 28 очков и занял восьмое место.