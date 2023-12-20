Дочь Тутберидзе включили в число участников чемпионата Европы
Выступающие под флагом Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин включены в число участников предстоящего чемпионата Европы. Заявки опубликованы на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января.
Дэвис и Смолкин, выступающие в танцах на льду, перешли в сборную Грузии в июне этого года. В августе они выиграли Ice Dance International в Лейк-Плэсиде, свой первый турнир после смены спортивного гражданства.
В сентябре пара стала второй на «челленджере» в Братиславе, в октября выиграла «челленджер» в Будапеште, в ноябре стали первыми на «Мемориале Дениса Тена» в Астане.
Пара живет и тренируется в США, в прошлом сезоне фигуристы пропустили все российские соревнования. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое место на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде.
Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.
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