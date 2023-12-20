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Россиянин побил рекорд клуба НХЛ по скорости заброшенных шайб

Россиянин Кирилл Марченко побил рекорд клуба НХЛ по скорости заброшенных шайб
Кирилл Марченко забросил две шайбы за 18 секунд и оформил хет-трик менее чем за девять минут
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Баффало Сейбрз» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:9 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Расмус Далин (1-я минута), Кайл Окпосо (39), Тейдж Томпсон (43) и Дилан Козенс (48), у гостей — Джонни Годро (11), Адам Фантилли (15), Кирилл Марченко (20, 28, 28 — две шайбы с разницей 18 секунд), Эрик Гудбрансон (29), Шон Курали (33), Коул Силлинджер (49) и Кен Джонсон (51).

Марченко стал первым игроком в истории «Коламбуса», забросившим две шайбы менее чем за 30 секунд. Прежнее достижение принадлежало Кэму Эткинсону — 31 секунда в октябре 2018 года.

Россиянин стал автором второго по скорости хет-трика в истории клуба. Он забросил три шайбы за 8 минут 7 секунд. Рекорд удерживает Джефф Картер — 3 минуты 18 секунд в 2011 году.

Для россиянина этот хет-трик стал вторым в карьере.

На счету Марченко в нынешнем сезоне 21 очко (13 шайб и восемь передач) в 31 матче. Он догнал лидера клуба по голам и занимает второе место в команде по очкам. Вместе с россиянином Дмитрием Воронковым считается лучшим игроком команды по полезности («плюс-минус»).

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Теги
Руслан Алиев
Хоккей НХЛ Кирилл Марченко «Баффало Сейбрз» «Коламбус Блю Джекетс»
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