«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо»

Матч в Нижнем Новгороде закончился со счетом 4:3. Победный гол на счету 17-летнего Виктора Федорова. «Спартак» второй раз в сезоне уступил «Торпедо»

Василий Атанасов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» проиграл в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

У «Торпедо» забили Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и 17-летний Виктор Федоров (48), который проводил третий матч в КХЛ.

У «Спартака» отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).

«Спартак» второй раз в сезоне уступил «Торпедо». 14 сентября московский клуб вел на своем льду 2:0, но в итоге проиграл в овертайме — 3:4.

«Торпедо» победило впервые за три матча. У «Спартака» третье поражение в четырех последних встречах.