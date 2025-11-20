Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо»

«Сибирь» победила в Москве «Динамо» по буллитам — 4:3. У «бело-голубых», уволивших в понедельник Кудашова, пять поражений в шести последних матчах

Иван Чехович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» проиграло на своем льду новосибирской «Сибири», которая прервала 13-матчевую серию поражений в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Москве завершился в серии буллитов со счетом 3:4.

У гостей дубль оформил Иван Чехович (24-я и 33-я минуты), еще один гол у Алексея Яковлева (4). Победный буллит на счету Владимира Ткачева.

У «Динамо» забили Сергей Артемьев (16), Дилан Сикьюра (56) и Максим Комтуа, который перевел игру в овертайм за три секунды до сирены.

«Сибирь» победила впервые с 14 октября (тогда она обыграла астанинский «Барыс» по буллитам — 4:3). В основное время новосибирцы не выигрывали с 19 сентября. Серия из 13 поражений была повторением клубного антирекорда.

«Динамо» проиграло второй матч подряд (и в пятый раз за последние шесть матчей). 15 ноября динамовцы обыграли «Сибирь» в Новосибирске — 3:2.

Клуб 17 ноября отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова.