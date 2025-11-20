Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо»
Московское «Динамо» проиграло на своем льду новосибирской «Сибири», которая прервала 13-матчевую серию поражений в чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Москве завершился в серии буллитов со счетом 3:4.
У гостей дубль оформил Иван Чехович (24-я и 33-я минуты), еще один гол у Алексея Яковлева (4). Победный буллит на счету Владимира Ткачева.
У «Динамо» забили Сергей Артемьев (16), Дилан Сикьюра (56) и Максим Комтуа, который перевел игру в овертайм за три секунды до сирены.
«Сибирь» победила впервые с 14 октября (тогда она обыграла астанинский «Барыс» по буллитам — 4:3). В основное время новосибирцы не выигрывали с 19 сентября. Серия из 13 поражений была повторением клубного антирекорда.
«Динамо» проиграло второй матч подряд (и в пятый раз за последние шесть матчей). 15 ноября динамовцы обыграли «Сибирь» в Новосибирске — 3:2.
Клуб 17 ноября отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова.
