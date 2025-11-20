Экс-вратарь сборной России Овчинников возглавит академию «Локомотива»
Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников покинет пост начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС), который занимал с 2021 года, и возглавит академию «Локомотива». Об этом сообщается на сайте РФС.
«Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в «Локомотиве», с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Овчинникову 55 лет, он играл за «Локомотив» в 1991–1997 и 2002–2005 годах, дважды становился с командой чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выступал за «Бенфику», «Порту», московское «Динамо» и другие клубы.
Гендиректором «Локомотива» 12 ноября стал бывший игрок команды Борис Ротенберг, который с 2022 года руководил в клубе развитием молодежного футбола.
Первая команда «Локомотива» после 15 туров занимает четвертое место в РПЛ.
