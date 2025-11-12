СЭ сообщил о назначении сына Ротенберга гендиректором «Локомотива»

Игравший за «Локомотив» в 2016–2022 годах Борис Ротенберг займет пост вместо Владимира Леонченко

Борис Ротенберг (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг сменит Владимира Леонченко на посту гендиректора клуба РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление совета директоров. Ранее в среду о запланированном назначении Ротенберга-младшего писал «Чемпионат», но указывал, что это произойдет в пятницу.

Борис Ротенберг, сын бывшего совладельца СМП Банка и владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга, в марте стал заместителем гендиректора «Локомотива». В апреле председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных называл информацию о возможной замене Леонченко на Ротенберга вбросом.

РБК направил запрос в пресс-службу «Локомотива».

Ротенберг-младший был игроком «Локомотива» в 2016–2022 годах, но провел только 17 матчей. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом страны (2018). При этом в матчах защитник не участвовал с декабря 2018 года, когда получил тяжелую травму колена.

«Локомотив» после 15 туров идет в РПЛ на четвертом месте (30 очков), уступая лидирующему «Краснодару» три балла.