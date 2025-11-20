Стал известен следующий соперник чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов проведет бой с британцем Дэвисом в Дубае

Непобежденный чемпион PFL Нурмагомедов встретится с британцем Альфи Дэвисом 7 февраля в Дубае

Усман Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский боец Усман Нурмагомедов, который владеет чемпионским поясом PFL в легком весе, проведет защиту титула против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае 7 февраля, сообщила пресс-служба промоушена.

У Нурмагомедова 20 побед в 20 боях, еще один поединок признали несостоявшимся.

У Дэвиса 20 побед, пять поражений и одна ничья, в 2025 году он победил в финале PFL World Tournament россиянина Гаджи Рабаданова.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он завоевал титул Bellator в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В октябре он победил ирландца Пола Хьюза в бою за титул чемпиона PFL, который приобрел Bellator.