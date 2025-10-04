 Перейти к основному контенту
Непобежденный брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона PFL

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL, снова победив ирландца Пола Хьюза
Усман Нурмагомедов успешно защитил чемпионский пояс в легком весе, второй раз подряд победив ирландца Пола Хьюза
Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российский боец Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе, победив ирландца Пола Хьюза. Этот поединок возглавлял турнир PFL Champions Series 3, который прошел в Дубае.

Бой продолжался все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нурмагомедов провел второй поединок подряд, в январе россиянин победил ирландца единогласным решением судей.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 20 побед в ММА, он ни разу не проиграл. Еще один бой Усмана был признан несостоявшимся: в октябре 2023-го он победил американца Брента Примуса, но затем сдал положительную допинг-пробу. Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее он рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

В активе 28-летнего Хьюза 14 побед и три поражения.

Усман Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он завоевал титул Bellator в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В августе 2025-го промоушен PFL, который теперь владеет Bellator, отдал Усману чемпионский титул.

