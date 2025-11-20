Избежавший похищения футболист сборной России стал «Джентльменом года»
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой стал обладателем премии футбольному «Джентльмену года», которую вручает «Комсомольская правда» за безупречное поведение на поле, отношение к партнерам, болельщикам и журналистам.
Премия носит имя Федора Черенкова и вручается с 1994 года, ее победитель получает в подарок черный смокинг.
Мостовой выиграл голосование болельщиков, а в голосовании экспертного жюри опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и нападающего махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.
В этом году из претендентов на награду исключили капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, которого обвинил в расизме игрок «Ахмата» Усман Ндонг.
При этом организаторы премии не нашли оснований для таких же мер к Мостовому, который в мае во время матча легенд к 100-летию «Зенита» вместе с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку про «Спартак». Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков в октябре сказал «РИА Новости», что Мостовой извинился за свой поступок.
Мостового 23 октября пытались похитить в Санкт-Петербурге, но ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун.
В 2024 году премию получил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.
