Реклама
Спорт⁠,
0

Вратарь и вингер «Динамо» вернулись к полноценным тренировкам после травм

Футболисты «Динамо» Лунев и Макаров вернулись к тренировкам в общей группе
Андрей Лунев не играл с начала октября из-за травмы локтя, у Дениса Макарова был сильный ушиб колена с растяжением связок. Ближайший матч команда Ролана Гусева проведет против махачкалинского «Динамо» 23 ноября
Андрей Лунев
Андрей Лунев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь Андрей Лунев и нападающий Денис Макаров из московского «Динамо», пропустившие больше месяца из-за травм, возобновили тренировки в общей группе, пишет «Матч ТВ».

Ближайший матч «бело-голубые» проведут 23 ноября против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

Лунев не играл с начала октября из-за травмы локтя. Ворота команды в его отсутствие защищали Игорь Лещук и 19-летний Курбан Расулов.

Макаров последний матч провел 17 сентября против «Сочи» в Кубке России, где получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок.

«Динамо» 17 ноября покинул главный тренер Валерий Карпин, вместо него команду временно возглавил Ролан Гусев.

«Динамо» после 15 туров занимает десятое место в таблице РПЛ.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Андрей Лунев
