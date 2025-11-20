Вратарь и вингер «Динамо» вернулись к полноценным тренировкам после травм
Вратарь Андрей Лунев и нападающий Денис Макаров из московского «Динамо», пропустившие больше месяца из-за травм, возобновили тренировки в общей группе, пишет «Матч ТВ».
Ближайший матч «бело-голубые» проведут 23 ноября против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.
Лунев не играл с начала октября из-за травмы локтя. Ворота команды в его отсутствие защищали Игорь Лещук и 19-летний Курбан Расулов.
Макаров последний матч провел 17 сентября против «Сочи» в Кубке России, где получил серьезный ушиб колена с растяжением боковых связок.
«Динамо» 17 ноября покинул главный тренер Валерий Карпин, вместо него команду временно возглавил Ролан Гусев.
«Динамо» после 15 туров занимает десятое место в таблице РПЛ.
