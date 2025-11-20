Овечкин впервые за полгода забросил шайбы в трех играх подряд
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» (7:4).
Российский форвард поразил ворота в трех матчах подряд впервые с 6 апреля. Именно тогда он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах.
На данный момент на его счету 7 голов в 20 играх. Четыре шайбы россиянин забросил в последних пяти встречах.
В нынешнем сезоне Овечкин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда.
Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ среди полевых игроков. На его счету 833 победы. На 9-м месте американский защитник Райан Сутер (840). Лидером является шведский защитник Никлас Лидстрём (937)
Всего на счету Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф 981 гол (904 в регулярке + 77 в плей-офф). Он отстает от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки на 35 голов.
Также Овечкин находится в двух очках от топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на его счету 1637 очков в 1509 матчах. Он может стать первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все они играли на позиции правого крайнего. Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники