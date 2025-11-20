Овечкин впервые за полгода забросил шайбы в трех играх подряд

На данный момент на счету Александра Овечкина 7 голов в 20 играх. Четыре шайбы он забросил в последних пяти встречах.

Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke-Imagn Images)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» (7:4).

Российский форвард поразил ворота в трех матчах подряд впервые с 6 апреля. Именно тогда он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах.

На данный момент на его счету 7 голов в 20 играх. Четыре шайбы россиянин забросил в последних пяти встречах.

В нынешнем сезоне Овечкин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда.

Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ среди полевых игроков. На его счету 833 победы. На 9-м месте американский защитник Райан Сутер (840). Лидером является шведский защитник Никлас Лидстрём (937)

Всего на счету Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф 981 гол (904 в регулярке + 77 в плей-офф). Он отстает от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки на 35 голов.

Также Овечкин находится в двух очках от топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на его счету 1637 очков в 1509 матчах. Он может стать первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все они играли на позиции правого крайнего. Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).