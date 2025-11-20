 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,03 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,8 2 1,95 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин впервые за полгода забросил шайбы в трех играх подряд

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
На данный момент на счету Александра Овечкина 7 голов в 20 играх. Четыре шайбы он забросил в последних пяти встречах.
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke-Imagn Images)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» (7:4).

Российский форвард поразил ворота в трех матчах подряд впервые с 6 апреля. Именно тогда он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах.

На данный момент на его счету 7 голов в 20 играх. Четыре шайбы россиянин забросил в последних пяти встречах.

В нынешнем сезоне Овечкин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда.

Какие рекорды Овечкин побил в НХЛ
Спорт
Фото:Sam Hodde / Getty Images

Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ среди полевых игроков. На его счету 833 победы. На 9-м месте американский защитник Райан Сутер (840). Лидером является шведский защитник Никлас Лидстрём (937)

Всего на счету Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф 981 гол (904 в регулярке + 77 в плей-офф). Он отстает от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки на 35 голов.

Также Овечкин находится в двух очках от топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент на его счету 1637 очков в 1509 матчах. Он может стать первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все они играли на позиции правого крайнего. Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Какие рекорды Овечкин побил в НХЛ
Спорт
Овечкин забил во втором матче подряд и побил 54-летний рекорд НХЛ
Спорт
Овечкин впервые в сезоне забросил более одной шайбы в трех матчах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 09:37 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 09:37
СК проводит проверку после давки в школьной раздевалке во Владивостоке Общество, 11:30
«ЕвроХим» попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков Бизнес, 11:28
Уволенная министр энергетики Украины опровергла слухи о побеге за границу Политика, 11:24
Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России Политика, 11:24
Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права Общество, 11:23
Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой Общество, 11:21
Почему не всем надо расти по карьерной лестнице. И куда тогда стремиться Образование, 11:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:18
«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим» Бизнес, 11:18
Cовет директоров «Т-Технологий» объявил выкуп акций и дивиденд за квартал Инвестиции, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel. Версии и цены Авто, 11:00
В Великих Луках задержали мужчину с «коктейлем Молотова» возле мэрии Политика, 10:59
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:59