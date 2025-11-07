 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,07 x 12 2 34 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,03 x 17 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,8 x 3,2 2 2,1 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,3 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,75 x 3,55 2 2,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,1 2 7,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Какие рекорды Овечкин уже побил в НХЛ

Овечкин побил более 40 рекордов в НХЛ
Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросивший 900 голов в регулярных чемпионатах лиги. Какие еще рекорды НХЛ побил Овечкин — в материале «РБК Спорт»
Фото: Sam Hodde / Getty Images
Фото: Sam Hodde / Getty Images

Российский капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в матче против «Сент-Луис Блюз», который завершился со счетом 6:1 в пользу столичной команды.

В этом же матче Овечкин забросил свою 138-ю победную шайбу, установив новый рекорд по этому показателю. Также он забил свой третий гол в текущем сезоне, и теперь в его активе 647 победных матчей, в которых он отметился заброшенными шайбами.

Кроме того, он набрал 1631 очко за карьеру, установив новый рекорд среди левых нападающих в НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкин отметился многочисленными достижениями. В начале апреля он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы, который держался более четверти века.

С учетом 77 голов в Кубке Стэнли, Овечкину осталось забросить 40 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки в 1016 голов (регулярный сезон + плей-офф).

Какие рекорды Овечкин уже побил в НХЛ

Какие рекорды Овечкин уже побил в НХЛ

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Хоккей Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин рекорд НХЛ
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Канадский голкипер пытался оставить себе 900-ю шайбу Овечкина
Спорт
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Спорт
Овечкин поделился эмоциями от исторического 900-го гола в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи Общество, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курчатове Политика, 00:09
Какие рекорды Овечкин уже побил в НХЛ Спорт, 00:01
Глава Merlion заявил о «конце бесконечного роста» продавцов электроники Технологии и медиа, 00:01
Глава Merlion — РБК: «Люди стали более брендонезависимыми»Подписка на РБК, 00:01
В Чехии сняли флаг Украины со здания палаты депутатов Политика, 06 ноя, 23:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Совет Безопасности ООН снял санкции с президента Сирии Политика, 06 ноя, 23:31
«Хайлэнд Голд» сменит название на «Ареал» Бизнес, 06 ноя, 23:28
В Самарской области утвердили отставку с матом уволенного главы района Политика, 06 ноя, 23:08
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 06 ноя, 23:00
Часть Курчатова осталась без электричества Общество, 06 ноя, 22:55
Novo Nordisk опровергла падение своего сотрудника в обморок в Белом доме Общество, 06 ноя, 22:51
«Крестный отец» ИИ рассказал, когда компьютер превзойдет человека Технологии и медиа, 06 ноя, 22:43