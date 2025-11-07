Какие рекорды Овечкин уже побил в НХЛ
Российский капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в матче против «Сент-Луис Блюз», который завершился со счетом 6:1 в пользу столичной команды.
В этом же матче Овечкин забросил свою 138-ю победную шайбу, установив новый рекорд по этому показателю. Также он забил свой третий гол в текущем сезоне, и теперь в его активе 647 победных матчей, в которых он отметился заброшенными шайбами.
Кроме того, он набрал 1631 очко за карьеру, установив новый рекорд среди левых нападающих в НХЛ.
В прошлом сезоне Овечкин отметился многочисленными достижениями. В начале апреля он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы, который держался более четверти века.
С учетом 77 голов в Кубке Стэнли, Овечкину осталось забросить 40 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки в 1016 голов (регулярный сезон + плей-офф).
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg