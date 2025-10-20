Спорт,
0
ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо»
ЦСКА победил минское «Динамо» в КХЛ
ЦСКА пропустил уже на второй минуте, но смог одержать итоговую победу со счетом 5:3
Московский ЦСКА победил минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 5:3.
У «армейцев» шайбы забросили Дмитрий Бучельников (третья минута), Джереми Рой (12), Прохор Полтапов (25), Даниэль Спронг (45, 60).
У «Динамо» отличились Никита Пышкайло (2), Сэм Энес (52) и Станислав Галиев (55).
ЦСКА выиграл второй матч подряд и занимает восьмое место в Западной конференции.
У «Динамо» четыре поражения в пяти последних играх и пятое место.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».