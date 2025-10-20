IBSF рассмотрит вопрос допуска российских бобслеистов 21 октября

Глава федерации бобслея сообщил, что исполком международной федерации будет обсуждать решение апелляционного трибунала, признавшего незаконным отстранение россиян, и критерии допуска на турниры

Фото: Caroline Seidel / dpa / Global Look Presss

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проведет 21 октября заседание, на котором будет обсуждать допуск россиян. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

«Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», — сказал Пегов.

В понедельник министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса об отстранении россиян в 2022 году.

МОК ранее призывал допустить спортсменов в нейтральном статусе.

На двух последних Олимпиадах российские спортсмены взяли только одну медаль в этих двух видах спорта — скелетонист Никита Трегубов стал вторым на Играх в Пхёнчхане.

На Играх в Италии россияне смогут выступить в нейтральном статусе после проверки специальной комиссии МОК и при условии прохождения отбора.