Один из лучших снайперов «Динамо» перешел в худшую команду КХЛ
Канадский нападающий Девин Броссо перешел из московского «Динамо» в уфимский «Салават Юлаев» в обмен на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба «бело-голубых».
Броссо проводит в КХЛ четвертый сезон — ранее он играл за «Куньлунь» и хабаровский «Амур».
В этом сезоне на счету 30-летнего канадца четыре гола (в том числе один в ворота уфимцев) и передача в 12 играх — он второй в списке лучших снайперов команды, после Максима Комтуа (пять голов).
Согласно данным на сайте КХЛ, контракт Броссо рассчитан до мая 2027-го.
«Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, «Салават Юлаев» — последний в Восточной конференции и сводной таблице чемпионата.
В прошлом сезоне обе команды дошли до полуфинала Кубка Гагарина.
