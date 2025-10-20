 Перейти к основному контенту
Спорт
Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис

Эксперты предсказали конец кризиса Медведева после первого трофея за 2,5 года
На турнире ATP в Алма-Ате Даниил Медведев одержал победу в финале, завоевав свой первый титул с 2023 года и первый в текущем сезоне. Является ли это концом кризиса в карьере россиянина — в материале «РБК Спорт»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев (вторая ракетка мира) одержал победу на турнире серии ATP 250 в Алма-Ате, обыграв в финале француза Корентена Муте (41-й в рейтинге) со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Призовой фонд турнира составляет более $1 млн.

Этот трофей стал первым с 2023 года и 21-м в карьере Медведева. После шести подряд поражений в финалах ATP, начиная с «Мастерс» в Риме в 2023 году, россиянин вновь завоевал титул.

Также россиянин вошел в тройку лидеров по количеству трофеев среди российских теннисистов наравне с Николаем Давыденко. Больше титулов только у Марии Шараповой (36) и Евгения Кафельникова (26).

Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
Спорт
Даниил Медведев

До победы в Казахстане у Медведева был непростой период: три подряд ранних вылета на турнирах «Большого шлема» и смена многолетнего тренера Жиля Сервара (работали с 2017 года). С начала сотрудничества со шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Роханом Гётцке Медведев демонстрирует впечатляющие результаты, выиграв 12 из 15 последних матчей.

Действительно ли Даниил Медведев преодолел игровой кризис в карьере? «РБК Спорт» опросил экспертов, чтобы это выяснить.

Первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде Андрей Ольховский в разговоре с «РБК Спорт» сказал, что основной игровой кризис Даниила Медведева миновал. Он отметил, что смена обстановки, произошедшая в октябре этого года с назначением нового тренера, могла оказать положительное психологическое влияние на россиянина.

«Он сейчас показывает намного более уверенный теннис, чем, скажем, до US Open (турнир проходил с 18 по 21 августа). Поэтому еще в Китае мы видели хорошую игру. То, что сейчас победил в Алматы, — молодец. Прилетел очень уставший, восстановился и, конечно, показал солидный и хороший теннис», — сказал Ольховский.

Он подчеркнул, что эта победа, несомненно, придаст уверенности. Ольховский отметил, что уровень тенниса Медведева в последних трех турнирах был высок, и добавил: «Психология возвращается на тот уровень, который мы привыкли видеть ранее».

Бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер Виктор Янчук сказал «РБК Спорт», что победа на турнире в Казахстане может стать для Медведева хорошим символом и важной поддержкой для его возвращения к прежней форме.

Янчук подчеркнул, что выигрыш турнира для теннисиста — значимая веха и заметное событие. По его словам, это своевременное и очень нужное выступление, которое придаст уверенности Медведеву и вернет ее, поскольку класс россиянина, так или иначе, высок.

По его словам, Даниил Медведев, находясь в хорошей форме и обладая уверенностью, продолжит прогрессировать. «Нужны еще победы, нужны еще турниры. Пусть это не самый высокий турнир, но такие вселяют уверенность и позволяют выступать с большими амбициями на турнирах «Большого шлема», — заключил Янчук.

Также вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников заявил СЭ, что эта долгожданная победа Даниила Медведева послужит источником эмоционального подъема для спортсмена.

Теги
Полина Мельникова
теннис Даниил Медведев ATP победа Алма-Ата
