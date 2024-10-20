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Хоккеист «Сочи» потерял несколько зубов после попадания коньком в лицо

Хоккеист «Сочи» Мокрушев потерял несколько зубов после попадания коньком в лицо
«Сочи» победил в Москве ЦСКА со счетом 4:3. В третьем периоде сразу два игрока команды получили травмы в одном эпизоде — Венгрыжановскому попали в лицо шайбой, а Мокрушеву — коньком
Данил Мокрушев
Данил Мокрушев (Фото: Телеграм-канал ХК «Сочи»)

Защитник «Сочи» Данил Мокрушев потерял несколько зубов, ему наложили швы после попадания коньком в лицо в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов, которого цитирует «Матч ТВ».

«Это хоккей, мы рады, что это не так сильно. Быстро его поправим», — добавил Зубов.

В середине третьего периода сразу два игрока «Сочи» получили повреждения — игрок ЦСКА Никита Нестеров сначала попал шайбой в лицо Денису Венгрыжановскому, а потом Мокрушев получил коньком в лицо от Виталия Абрамова.

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Спорт
Фото:Телеграм-канал ХК ЦСКА

«Сочи» победил по буллитам — 4:3.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд.

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Анна Сатдинова
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