Хоккеист «Сочи» потерял несколько зубов после попадания коньком в лицо
Защитник «Сочи» Данил Мокрушев потерял несколько зубов, ему наложили швы после попадания коньком в лицо в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер сочинского клуба Сергей Зубов, которого цитирует «Матч ТВ».
«Это хоккей, мы рады, что это не так сильно. Быстро его поправим», — добавил Зубов.
В середине третьего периода сразу два игрока «Сочи» получили повреждения — игрок ЦСКА Никита Нестеров сначала попал шайбой в лицо Денису Венгрыжановскому, а потом Мокрушев получил коньком в лицо от Виталия Абрамова.
«Сочи» победил по буллитам — 4:3.
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд.
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