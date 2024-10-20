«Динамо» разгромило «Рубин»

Матч в Казани завершился со счетом 4:0, первые два гола были забиты с пенальти

Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Московское «Динамо» одержало выездную победу над казанским «Рубином» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «бело-голубых», у которых пенальти реализовали Константин Тюкавин (4-я минута) и Артур (38), еще по голу забили Фабиан Бальбуэна (62) и Ярослав Гладышев (89).

Виновник второго пенальти, 19-летний Энри Мукба, которому мяч попал в руку, после замены не смог сдержать слез.

«Динамо» одержало вторую победу в трех последних матчах и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

«Рубин» идет на седьмом месте, у него 15 очков.

В 13-м туре «бело-голубые» 27 октября сыграют в гостях с «Химками», а «Рубин» на выезде встретится с «Оренбургом».