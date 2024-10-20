«Оренбург» в первом матче Слишковича вырвал ничью у «Крыльев Советов»
«Оренбург» в первом матче под руководством Владимира Слишковича сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.
У гостей забивали Иван Сергеев (11-я минута) и Кирилл Печенин (31). На 68-й минуте самарский клуб остался вдесятером после удаления Фернандо Костанцы.
У хозяев Джимми Марин на 72-й минуте реализовал пенальти, а потом оформил дубль в компенсированное время.
Слишкович, в прошлом сезоне работавший в «Спартаке», возглавил «Оренбург» 7 октября.
«Оренбург» занимает 15-е место в таблице, его следующим соперником будет казанский «Рубин» 27 октября.
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию до четырех матчей и занимают девятое место. В 13-м туре они примут «Краснодар» 28 октября.
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