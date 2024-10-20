«Оренбург» отыгрался с 0:2 у «Крыльев Советов» в первом матче со Слишковичем

«Оренбург» в первом матче Слишковича вырвал ничью у «Крыльев Советов»

«Оренбург» по ходу матча уступал 0:2, но после удаления у «Крыльев Советов» смог завершить встречу вничью благодарю дублю Джимми Марина

Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Оренбург» в первом матче под руководством Владимира Слишковича сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Оренбурге завершилась со счетом 2:2.

У гостей забивали Иван Сергеев (11-я минута) и Кирилл Печенин (31). На 68-й минуте самарский клуб остался вдесятером после удаления Фернандо Костанцы.

У хозяев Джимми Марин на 72-й минуте реализовал пенальти, а потом оформил дубль в компенсированное время.

Слишкович, в прошлом сезоне работавший в «Спартаке», возглавил «Оренбург» 7 октября.

«Оренбург» занимает 15-е место в таблице, его следующим соперником будет казанский «Рубин» 27 октября.

«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию до четырех матчей и занимают девятое место. В 13-м туре они примут «Краснодар» 28 октября.