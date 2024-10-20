Футболист «Байера» попал в ДТП с грузовиком
Нигерийский нападающий «Байера» Виктор Бонифас попал в автоаварию по дороге в аэропорт Франкфурта-на-Майне, получив легкие травмы рук, пишет Bild.
Футболист собирался встретить в аэропорту своих друзей, он был на пассажирском сиденье Mercedes. Водитель из-за усталости не справился с управлением и въехал в ехавший справа грузовик. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения.
Бонифас получил легкие травмы рук, 59-летний водитель не пострадал, они уже вернулись в Кельн. Ущерб от аварии оценивается примерно в €200 тыс.
В «Байере» сообщили газете, что с игроком все в порядке.
Бонифас опубликовал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры с места аварии, но потом удалил их.
Форвард ранее на этой неделе был в составе команды Нигерии, которая застряла в аэропорту в Ливии почти на сутки и в итоге отказалась играть с местной сборной в квалификации Кубка африканских наций.
Бонифас играет за «Байер» с 2023 года.
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