JDD: мэр Парижа требовала выставить ее гидрокостюм в музее после заплыва в Сене

Музей МОК заявил, что не просил у мэра Парижа костюм после заплыва в Сене

Анн Идальго передала свой гидрокостюм музею в Лозанне, заявив, что он символизирует многолетнюю работу по очистке Сены. JDD в МОК сказали, что выставить костюм в музее захотела сама мэр, ее об этом не просили

Анн Идальго (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Олимпийский музей в Лозанне не просил у мэра Парижа Анн Идальго ее гидрокостюм, в котором она совершила заплыв по Сене перед Олимпиадой в Париже, чтобы доказать безопасность купания в реке, пишет Journal du Dimanche.

Идальго 17 июля в коротком гидрокостюме и без шапочки окунулась в Сену в компании главы оргкомитета Олимпиады, трехкратного чемпиона Игр в гребном слаломе Тони Эстанге. В начале октября Идальго сообщила, что по запросу музея передала ему свой гидрокостюм, который знаменует собой «кульминацию стольких лет работы» по очистке Сены.

«После проверки в МОК выяснилось, что музей ничего не просил. Это Анн Идальго потребовала, чтобы костюм, в котором она ныряла в Сену, был выставлен в Олимпийском музее в Лозанне», — сообщил журнал.

Черно-оранжевый костюм должны были разместить между гандбольными кроссовками и веслом для гребли на байдарках, пишет Le Figaro.

На Сене прошли олимпийские и паралимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. По ходу соревнований неоднократно сообщалось о проблемах с качеством воды в реке, на очистку которой власти Франции с 2015 года направили €1,4 млрд. Идальго называла фейками новости о том, что из-за плавания в реке заболевали спортсмены.