Gazzetta dello Sport узнала о скором уходе Манчини из саудовской сборной

Саудовская сборная выиграла только один матч из последних четырех в квалификации ЧМ-2026. Итальянца во главе команды может заменить француз Ренар или аргентинец Диас

Роберто Манчини (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Федерация футбола Саудовской Аравии решила уволить Роберто Манчини с поста главного тренера сборной и ждет только одобрения королевской семьи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Манчини возглавляет команду с августа 2023 года.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года саудовская команда выступает неудачно — в третьем раунде квалификации она выиграла только один матч из четырех и занимает третье место в группе C, где также выступают Австралия, Япония, Бахрейн, Индонезия и Китай.

В последнем матче 15 октября команда Манчини сыграла нулевую ничью с Бахрейном.

Напрямую из группы выходят на ЧМ первые две команды, а занявшие третьи-четвертые места будут играть еще один раунд.

В федерации уже заявили, что им предстоит сделать выбор в ближайшее время.

Вместо Манчини главным тренером могут назначить француза Эрве Ренара или аргентинца Рамона Диаса, пишет La Gazzetta dello Sport.

Манчини в 2021 году привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы, но потом не смог пробиться с ней на ЧМ-2022. На протяжении карьеры Манчини также возглавлял российский «Зенит», итальянские «Фиорентину», «Лацио», «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай».