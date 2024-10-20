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Gazzetta dello Sport узнала о скором уходе Манчини из саудовской сборной

La Gazzetta dello Sport: Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии
Саудовская сборная выиграла только один матч из последних четырех в квалификации ЧМ-2026. Итальянца во главе команды может заменить француз Ренар или аргентинец Диас
Роберто Манчини
Роберто Манчини (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Федерация футбола Саудовской Аравии решила уволить Роберто Манчини с поста главного тренера сборной и ждет только одобрения королевской семьи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Манчини возглавляет команду с августа 2023 года.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года саудовская команда выступает неудачно — в третьем раунде квалификации она выиграла только один матч из четырех и занимает третье место в группе C, где также выступают Австралия, Япония, Бахрейн, Индонезия и Китай.

В последнем матче 15 октября команда Манчини сыграла нулевую ничью с Бахрейном.

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Фото:Carmen Mandato / Getty Images

Напрямую из группы выходят на ЧМ первые две команды, а занявшие третьи-четвертые места будут играть еще один раунд.

В федерации уже заявили, что им предстоит сделать выбор в ближайшее время.

Вместо Манчини главным тренером могут назначить француза Эрве Ренара или аргентинца Рамона Диаса, пишет La Gazzetta dello Sport.

Манчини в 2021 году привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы, но потом не смог пробиться с ней на ЧМ-2022. На протяжении карьеры Манчини также возглавлял российский «Зенит», итальянские «Фиорентину», «Лацио», «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай».

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Анна Сатдинова
Футбол Саудовская Аравия ЧМ-2026
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