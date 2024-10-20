 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мира

«Интер Майами» с Месси сыграет на клубном чемпионате мира в США
«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» и с рекордными 74 очками выиграл регулярку MLS, получив путевку на клубный ЧМ. В плей-офф клуб Месси может встретиться с «Атлантой» Миранчука
Фото: Carmen Mandato / Getty Images
Фото: Carmen Mandato / Getty Images

«Интер Майами», капитаном которого является Лионель Месси, завершил регулярный сезон MLS разгромом «Нью-Инглэнд Революшн», установив рекорд турнира по набранным очкам и завоевав путевку на клубный чемпионат мира.

Матч Форт-Лодердейле (Флорида) завершился со счетом 6:2. Месси вышел на замену во втором тайме, сразу сделал голевую передачу, а потом оформил хет-трик всего за 11 минут (78-я, 81-я и 89-я).

Месси впервые забил три мяча за матч в составе «Майами» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (33 гола).

Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории
Спорт
Лионель Месси

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат с 74 очками, побив рекорд «Революшн» 2021 года (73). Это первая команда в истории MLS, в которой больше одного игрока (Месси и Луис Суарес) забили 20 и более голов за сезон.

После матча президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет 31-м участником клубного чемпионата мира, который пройдет в США в 2025 году. Матч с участием клуба Месси откроет турнир 15 июня.

В плей-офф MLS «Интер Майами» сыграет с победителем матча между «Атлантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и «Монреалем».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси
Материалы по теме
Миранчук покоряет Америку. Как россияне сыграли за границей
Спорт
Роналду второй раз подряд обошел Месси по доходам в рейтинге Forbes
Спорт
Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше других
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мираСпорт, 12:27
Во Владимирской области на производстве дверей начался крупный пожарОбщество, 12:15
Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в деньПолитика, 12:12
В Турции похоронили погибшую россиянку КараджуОбщество, 12:01
В Орловской области объявили ракетную опасностьПолитика, 11:57
Венедиктова во второй раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагентаПолитика, 11:44
ЦАХАЛ сообщила об ударе по командному центру разведки «Хезболлы»Политика, 11:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Японии люди проехали на поезде с «зомби». ВидеоОбщество, 11:12
Пробывший два месяца в тылу ВСУ солдат рассказал о выходе из окруженияПолитика, 11:03
Bloomberg сообщил о тикающей фискальной бомбе на $100 трлнЭкономика, 10:53
В Запорожье сообщили о поврежденных объектах инфраструктурыПолитика, 10:40
Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до пятиОбщество, 10:22
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока отправится на военную операциюПолитика, 10:17
Израиль отчитался об атаке на 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»Политика, 10:07