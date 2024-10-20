Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мира

«Интер Майами» с Месси сыграет на клубном чемпионате мира в США

«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» и с рекордными 74 очками выиграл регулярку MLS, получив путевку на клубный ЧМ. В плей-офф клуб Месси может встретиться с «Атлантой» Миранчука

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

«Интер Майами», капитаном которого является Лионель Месси, завершил регулярный сезон MLS разгромом «Нью-Инглэнд Революшн», установив рекорд турнира по набранным очкам и завоевав путевку на клубный чемпионат мира.

Матч Форт-Лодердейле (Флорида) завершился со счетом 6:2. Месси вышел на замену во втором тайме, сразу сделал голевую передачу, а потом оформил хет-трик всего за 11 минут (78-я, 81-я и 89-я).

Месси впервые забил три мяча за матч в составе «Майами» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (33 гола).

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат с 74 очками, побив рекорд «Революшн» 2021 года (73). Это первая команда в истории MLS, в которой больше одного игрока (Месси и Луис Суарес) забили 20 и более голов за сезон.

После матча президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что «Интер Майами» будет 31-м участником клубного чемпионата мира, который пройдет в США в 2025 году. Матч с участием клуба Месси откроет турнир 15 июня.

В плей-офф MLS «Интер Майами» сыграет с победителем матча между «Атлантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и «Монреалем».