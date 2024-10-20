Экс-чемпион UFC взял титул в другой лиге и посвятил победу умершему сыну
Французский боец Франсис Нганну победил нокаутом бразильца Ренана Феррейру в первом бою в ММА с января 2022 года.
Бой прошел на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Эр-Рияде и завершился в первом раунде, Нганну стал чемпионом лиги в тяжелом весе.
Нганну посвятил победу своему сыну Коби, который умер в апреле в возрасте 15 месяцев из-за патологии головного мозга.
«Я не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой ради него. Без Коби я бы здесь не сражался. Пожалуйста, запомните имя моего сына», — цитирует 38-летнего Нганну ESPN.
Нганну в 2015–2022 годах выступал в UFC, был чемпионом в тяжелом весе, но ушел из промоушена, не договорившись о новом контракте.
После этого Нганну провел два боксерских поединка: с Тайсоном Фьюри (проиграл раздельным решением судей) и Энтони Джошуа (уступил нокаутом).
В ММА Нганну одержал 18 побед при трех поражениях.
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