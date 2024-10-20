 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-чемпион UFC взял титул в другой лиге и посвятил победу умершему сыну

Экс-чемпион UFC Нганну взял титул в PFL и посвятил победу умершему сыну
Франсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру и завоевал титул чемпиона PFL. После победы француз сказал, что вернулся в ММА в память о своем умершем сыне Коби
Франсис Нганну
Франсис Нганну (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Французский боец Франсис Нганну победил нокаутом бразильца Ренана Феррейру в первом бою в ММА с января 2022 года.

Бой прошел на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Эр-Рияде и завершился в первом раунде, Нганну стал чемпионом лиги в тяжелом весе.

Нганну посвятил победу своему сыну Коби, который умер в апреле в возрасте 15 месяцев из-за патологии головного мозга.

«Я не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой ради него. Без Коби я бы здесь не сражался. Пожалуйста, запомните имя моего сына», — цитирует 38-летнего Нганну ESPN.

Экс-чемпион UFC Адесанья поставил $10 тыс. на бой Бивол — Бетербиев
Спорт
Исраэль Адесанья

Нганну в 2015–2022 годах выступал в UFC, был чемпионом в тяжелом весе, но ушел из промоушена, не договорившись о новом контракте.

После этого Нганну провел два боксерских поединка: с Тайсоном Фьюри (проиграл раздельным решением судей) и Энтони Джошуа (уступил нокаутом).

В ММА Нганну одержал 18 побед при трех поражениях.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Франсис Нганну смешанные единоборства (ММА)
Материалы по теме
Поп-ММА промоушен лишили лицензии спустя неделю после угроз сына Кадырова
Спорт
Бывший боец UFC и Bellator умер в 38 лет
Спорт
Грузинский чемпион UFC вызвал Махачева на бой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Gazzetta dello Sport узнала о скором уходе Манчини из саудовской сборнойСпорт, 17:04
Asharq Al-Awsat узнал о решении ХАМАС скрыть имя преемника Яхьи СинвараПолитика, 16:50
В Ленобласти машина скорой помощи попала в авариюОбщество, 16:36
Кого из шеф-поваров можно считать великим: отвечают визионеры и экспертыВизионеры, 16:29
Пригожин заявил, что спор по иску к сыну Валерии урегулированБизнес, 16:25
Москвичей предупредили, что зима придет на 20 суток позже нормыОбщество, 16:13
Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКСПолитика, 16:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Экс-чемпион UFC взял титул в другой лиге и посвятил победу умершему сынуСпорт, 15:56
С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. ВидеоПолитика, 15:43
Карен Хачанов выиграл теннисный турнир в Алма-АтеСпорт, 15:39
Кремль раскрыл содержание первого за два года разговора Путина и ВучичаПолитика, 15:34
После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное делоОбщество, 15:28
ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на ИзраильПолитика, 15:24
Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBFСпорт, 15:18