Победа российского боксера Дмитрия Бивола принесет Исраэль Адесанье около $7,1 тыс

Исраэль Адесанья (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поставил на победу Дмитрия Бивола над Артуром Бетербиевым в поединке двух россиян за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Об этом новозеландский боец нигерийского происхождения сообщил на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Новозеландец поставил на Бивола $10 тыс. Коэффициент ставки составил 1.71 Победа российского боксера принесет ему около $7,1 тыс.

Бой между Бетербиевым и Биволом состоится 12 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону будет титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.

Бетербиев владеет титулами чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.