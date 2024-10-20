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Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBF

Видео нокаута Тима Цзю в поединке с российским чемпионом IBF Муртазалиевым
Тим Цзю четыре раза за три раунда побывал в нокдауне, после чего его секунданты выбросили на ринг полотенце, признав поражение
Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев (слева направо)
Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев (слева направо) (Фото: Alex Menendez / Getty Images)

Выступающий за Австралию Тим Цзю проиграл техническим нокаутом в титульном поединке с российским чемпионом IBF в первом среднем весе (до 69,85 кг) Бахрамом Муртазалиевым. Лучшие моменты боя в Орландо (штат Флорида, США) опубликованы на странице телеканала «Матч Боец» во «ВКонтакте».

Цзю трижды побывал в нокдауне во втором раунде, а после еще одного нокдауна в начале третьего раунда его секунданты выбросили полотенце, признав поражение.

Во время боя Муртазалиев нанес 67 ударов, в том числе 50 мощных против 37 ударов Цзю, пишет ESPN.

После боя Цзю признался, что «все пошло не по плану» уже после первого удара.

Сын Цзю проиграл российскому боксеру в чемпионском бою в США
Спорт
Тим Цзю

Цзю проиграл второй титульный бой подряд — в марте он не смог защитить титул WBO в поединке с американцем Себастьяном Фундорой, уступив раздельным решением судей.

Теперь на счету сына Кости Цзю 24 победы и два проигрыша. У Муртазалиева, который выиграл титул IBF в апреле, 23 победы в 23 боях.

Отец проигравшего, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю, впервые за восемь лет лично посетил бой сына.

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