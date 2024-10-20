Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBF
Выступающий за Австралию Тим Цзю проиграл техническим нокаутом в титульном поединке с российским чемпионом IBF в первом среднем весе (до 69,85 кг) Бахрамом Муртазалиевым. Лучшие моменты боя в Орландо (штат Флорида, США) опубликованы на странице телеканала «Матч Боец» во «ВКонтакте».
Цзю трижды побывал в нокдауне во втором раунде, а после еще одного нокдауна в начале третьего раунда его секунданты выбросили полотенце, признав поражение.
Во время боя Муртазалиев нанес 67 ударов, в том числе 50 мощных против 37 ударов Цзю, пишет ESPN.
После боя Цзю признался, что «все пошло не по плану» уже после первого удара.
Цзю проиграл второй титульный бой подряд — в марте он не смог защитить титул WBO в поединке с американцем Себастьяном Фундорой, уступив раздельным решением судей.
Теперь на счету сына Кости Цзю 24 победы и два проигрыша. У Муртазалиева, который выиграл титул IBF в апреле, 23 победы в 23 боях.
Отец проигравшего, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю, впервые за восемь лет лично посетил бой сына.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов