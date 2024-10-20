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Британский олимпиец-велогонщик сообщил о терминальной стадии рака

Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о терминальной стадии рака
У британского велогонщика Криса Хоя рак предстательной железы в четвертой стадии, ему осталось жить от двух до четырех лет. Британец заявил, что чувствует себя сильным и настроен позитивно
Крис Хой
Крис Хой (Фото: Tim de Waele / Getty Images)

Шестикратный олимпийский чемпион в велотреке 48-летний британец Крис Хой сообщил The Times, что у него рак предстательной железы в терминальной стадии и ему осталось жить от двух до четырех лет.

Впервые Хой рассказал о диагнозе в феврале, но не сообщил никаких деталей. Теперь он признался, что уже год знает о том, что его болезнь неизлечима, — опухоли обнаружили в плече, тазу, бедре, позвоночнике и ребре.

В Instagram (принадлежит сети Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бывший спортсмен написал, что чувствует себя «в форме, сильным и позитивным».

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Хой выиграл первое золото Олимпиады в Афинах (гонка на 1 км), потом одержал три победы в Пекине (спринт, командный спринт, кейрин) и две в Лондоне (командный спринт и кейрин), он второй самый титулованный британский олимпиец после велогонщика Джейсона Кенни (семь золотых наград).

Хой завершил спортивную карьеру в 2013 году.

Незадолго до обнаружения рака у Хоя его жене Сарре диагностировали рассеянный склероз, отмечает Би-би-си.

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Анна Сатдинова
велоспорт рак Великобритания
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