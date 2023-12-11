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У бывшего главного тренера сборной США по хоккею диагностировали рак

Тренер сборной США на Олимпиаде-2018 Тони Гранато сообщил, что у него рак
У Тони Гранато обнаружили неходжкинскую лимфому, он начнет терапию в ближайшие дни
Тони Гранато на Олимпиаде в Пхёнчхане
Тони Гранато на Олимпиаде в Пхёнчхане (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Тренер Тони Гранато, возглавлявший сборную США на Олимпиаде в Южной Корее, сообщил, что у него диагностировали неходжкинскую лимфому. Об этом пишет AP.

Гранато начнет терапию в ближайшие дни, в связи с чем временно не будет работать на NBC и NHL Network.

«Моя семья, вера и друзья будут моей силой, которая поможет мне в лечении», — заявил 59-летний Гранато.

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Гранато играл в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». В 1997 году он получил награду НХЛ «Билл Мастертон Трофи» за верность хоккею, когда вернулся на лед после тяжелой травмы головы.

В качестве тренера Гранато работал в «Колорадо Эвеланш», «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Является членом Зала хоккейной славы США.

На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная США, в составе которой не было игроков НХЛ, уступила в четвертьфинале чехам (2:3). Турнир выиграла сборная России.

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Анна Сатдинова
Хоккей

Пространство выбора

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Выгодные ставки

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