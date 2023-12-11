У бывшего главного тренера сборной США по хоккею диагностировали рак
Тренер Тони Гранато, возглавлявший сборную США на Олимпиаде в Южной Корее, сообщил, что у него диагностировали неходжкинскую лимфому. Об этом пишет AP.
Гранато начнет терапию в ближайшие дни, в связи с чем временно не будет работать на NBC и NHL Network.
«Моя семья, вера и друзья будут моей силой, которая поможет мне в лечении», — заявил 59-летний Гранато.
Гранато играл в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». В 1997 году он получил награду НХЛ «Билл Мастертон Трофи» за верность хоккею, когда вернулся на лед после тяжелой травмы головы.
В качестве тренера Гранато работал в «Колорадо Эвеланш», «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Является членом Зала хоккейной славы США.
На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная США, в составе которой не было игроков НХЛ, уступила в четвертьфинале чехам (2:3). Турнир выиграла сборная России.
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