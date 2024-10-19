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Мирра Андреева второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA

Мирра Андреева в китайском Нинбо второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка в полуфинале в китайском Нинбо победила Каролину Мухову из Чехии. В решающем матче 17-летняя Андреева сыграет против соотечественницы Дарьи Касаткиной
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Du Zixuan / XinHua / Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA в Нинбо (Китай).

В 1/2 финала 17-летняя россиянка встречалась с чешкой Каролиной Муховой, 29-й ракеткой мира. При счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки чешка снялась с поединка.

Андреева второй раз вышла в финал турнира WTA в карьере.

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Дарья Касаткина

В решающем матче соперницей Андреевой станет соотечественница Дарья Касаткина, первая ракетка России.

На счету Андреевой в этом сезоне победа на турнире WTA в Румынии и серебро Олимпиады в Париже в парном разряде. Она занимает 19-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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