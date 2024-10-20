Карен Хачанов выиграл теннисный турнир в Алма-Ате
Третья ракетка России Карен Хачанов стал победителем турнира ATP-250 в Алма-Ате, обыграв в финале 23-летнего канадца Габриэля Диалло.
Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:3.
Хачанов второй раз в этом сезоне обыграл Диалло, ранее они встречались на «Мастерсе» в Монреале в августе.
Хачанов в девятый раз играл в финале турниров ATP, завоевав седьмой трофей в карьере и второй в этом году (после турнира в Дохе в феврале).
Диалло впервые дошел до финала в ATP и на следующей неделе дебютирует в топ-100 рейтинга — на 87-м месте. Хачанов будет 24-м.
За победу в Алма-Ате Хачанов получит более $157 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, Диалло — $91 тыс. и 165 очков.
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