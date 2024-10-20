 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Карен Хачанов выиграл теннисный турнир в Алма-Ате

Карен Хачанов выиграл второй турнир ATP в сезоне, победив в Алма-Ате
Россиянин в трех сетах обыграл канадца Диалло из второй сотни рейтинга и взял второй трофей в этом сезоне
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов стал победителем турнира ATP-250 в Алма-Ате, обыграв в финале 23-летнего канадца Габриэля Диалло.

Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Хачанов второй раз в этом сезоне обыграл Диалло, ранее они встречались на «Мастерсе» в Монреале в августе.

Хачанов в девятый раз играл в финале турниров ATP, завоевав седьмой трофей в карьере и второй в этом году (после турнира в Дохе в феврале).

Касаткина победила Мирру Андрееву в финале крупного турнира в Китае
Спорт
Дарья Касаткина

Диалло впервые дошел до финала в ATP и на следующей неделе дебютирует в топ-100 рейтинга — на 87-м месте. Хачанов будет 24-м.

За победу в Алма-Ате Хачанов получит более $157 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, Диалло — $91 тыс. и 165 очков.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Карен Хачанов Алма-Ата ATP
Материалы по теме
Российская теннисистка выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде
Спорт
Андрей Рублев рассказал, что был близок к ампутации яичка
Спорт
Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовыми
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Gazzetta dello Sport узнала о скором уходе Манчини из саудовской сборнойСпорт, 17:04
Asharq Al-Awsat узнал о решении ХАМАС скрыть имя преемника Яхьи СинвараПолитика, 16:50
В Ленобласти машина скорой помощи попала в авариюОбщество, 16:36
Кого из шеф-поваров можно считать великим: отвечают визионеры и экспертыВизионеры, 16:29
Пригожин заявил, что спор по иску к сыну Валерии урегулированБизнес, 16:25
Москвичей предупредили, что зима придет на 20 суток позже нормыОбщество, 16:13
Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКСПолитика, 16:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-чемпион UFC взял титул в другой лиге и посвятил победу умершему сынуСпорт, 15:56
С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. ВидеоПолитика, 15:43
Карен Хачанов выиграл теннисный турнир в Алма-АтеСпорт, 15:39
Кремль раскрыл содержание первого за два года разговора Путина и ВучичаПолитика, 15:34
После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное делоОбщество, 15:28
ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на ИзраильПолитика, 15:24
Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBFСпорт, 15:18