Овечкин забил первый гол в сезоне и сократил отставание от Гретцки до 40 шайб

Овечкин забил впервые в сезоне и сократил отрыв от Гретцки до 40 шайб

«Вашингтон» в овертайме победил лидера Восточной конференции «Нью-Джерси» со счетом 6:5. Овечкин отличился на 15-й минуте, забросив 854-ю шайбу в карьере

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Нью-Джерси Девилз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и открыл счет своим голам в сезоне.

«Вашингтон» победил в овертайме со счетом 6:5. Овечкин провел на льду 17,5 минуты, сделал пять бросков и провел три силовых приема. Он забросил шайбу с пятака на 15-й минуте, сделав счет 3:1.

Этот гол стал для 39-летнего россиянина 854-м в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось 40 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894).

Овечкин сравнялся с Патрисом Бержероном по числу голов (15) в гостевых матчах с «Нью-Джерси», а всего россиянин забивал соперникам на 44 разных площадках за карьеру, больше всего — «Каролина Харрикейнз» (30).

«Вашингтон» выиграл третий матч подряд, его следующим соперником будет «Филадельфия Флайерз» 23 октября (1:00 мск).