Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории

Специальную награду аргентинцу вручила испанская газета Marca. Церемония прошла на домашнем стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле

Лионель Месси (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Лидер сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси получил специальный приз от испанской газеты Marca как самый титулованный футболист в истории.

Церемония вручения этой награды прошла на домашнем стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле.

«Я не считаю свои титулы. В основном они индивидуальные. <...> Следующая задача или мечта? Я смог осуществить все свои мечты и достичь гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне это. Я смог осуществить самую большую мечту игрока — выиграть чемпионат мира. Я выиграл много титулов в клубе моей жизни — «Барселоне». Я также побеждал в Париже, а теперь и в «Интере». Я борюсь, чтобы продолжать добиваться еще большего», — сказал Месси.

Месси 37 лет, он самый титулованный игрок в истории футбола. В начале октября с «Интер Майами» аргентинец выиграл регулярный чемпионат MLS, завоевав 46-й титул в карьере. На втором месте по этому показателю бразилец Дани Алвес, в активе которого 43 награды.

Среди главных наград Месси — победа со сборной Аргентины на чемпионате мира (2022), четыре победы в Лиге чемпионов, десять побед в чемпионате Испании и восемь — в Суперкубке страны.