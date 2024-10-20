Синнер выиграл турнир в Эр-Рияде и заработал рекордные $6 млн призовых

Синнер победил Алькараса в финале турнира в Эр-Рияде и получил рекордные $6 млн

Первая ракетка мира в финале крупного выставочного турнира в столице Саудовской Аравии обыграл испанца Карлоса Алькараса. Победа принесла ему $6 млн, почти в два раза больше, чем за титул на US Open в этом году

Янник Синнер (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Синнера.

23-летний Синнер является первой ракеткой мира, 21-летний Алькарас — второй. В очных встречах на официальных турнирах испанец впереди: 6–4.

В турнире Six Kings Slam также принимали участие датчанин Хольгер Руне, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. В матче за третье место Джокович победил Надаля.

Six Kings Slam — турнир с рекордными призовыми в истории тенниса. Каждый теннисист получил как минимум $1,5 млн за участие, победитель — $6 млн. Для сравнения чемпион US Open нынешнего сезона Синнер заработал за турнир $3,6 млн.