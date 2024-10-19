Джокович обыграл Надаля на турнире в Эр-Рияде с рекордными призовыми

Джокович обыграл Надаля на турнире с рекордными призовыми

Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», последний раз сыграл против серба. 38-летний испанец завершит карьеру в ноябре после финала Кубка Дэвиса

Рафаэль Надаль и Новак Джокович (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Серб Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля в матче за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Надаль провел последний матч против Джоковича в своей карьере. В личных встречах на официальных турнирах 37-летний серб впереди: 31–29.

38-летний Надаль ранее объявил, что завершит карьеру после финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге.

За карьеру он выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только Джоковичу (24).

В турнире Six Kings Slam также принимали участие датчанин Хольгер Руне, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

В финале позднее 19 октября сыграют Синнер и Алькарас.

Six Kings Slam — турнир с рекордными призовыми в истории тенниса. Каждый теннисист получит как минимум $1,5 млн за участие, победитель — $6 млн. Для сравнения: победитель US Open нынешнего сезона Синнер заработал за турнир $3,6 млн.