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Яромир Ягр в 52 года забросил свою первую шайбу в сезоне чемпионата Чехии

Легендарный форвард отличился в матче против пражской «Спарты». «Кладно» выиграл со счетом 4:2, шайба Ягра оказалась победной

Яромир Ягр забросил свою первую шайбу в сезоне за свой клуб «Кладно» в матче чемпионата Чехии с пражской «Спартой».

52-летний форвард отличился во втором периоде, он забросил третью шайбу своей команды. «Кладно» победил со счетом 4:2.

В первой игре сезона с «Пардубице» на счету Ягра, который ранее говорил, что это будет его последний сезон в карьере, голевая передача.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2011 году Ягр стал владельцем «Кладно» и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м.

В прошлом сезоне Ягр провел 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков.

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