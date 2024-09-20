Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира Ягра
Чешский нападающий Яромир Ягр, который в 52 года продолжает играть в хоккей на родине, решил в этом сезоне завершить карьеру. По словам агента хоккеиста Ярослава Зидека, у того по-прежнему очень хорошее здоровье и нет проблем с дисциплиной, но он решил уйти из спорта.
Еще в 2022 году, поздравляя Александра Овечкина, который сместил его с первого места по голам в НХЛ среди европейцев, Ягр шутил, что еще может вернуться за океан и начать погоню за российской звездой «Вашингтон Кэпиталз».
Ягр родился в Кладно в 1972 году, он начал профессиональную карьеру в одноименном клубе родного города в возрасте 16 лет. Первую неофициальную игру за сборную он провел в 1989-м против «Калгари Флэймз», а на следующий год был вызван в первую сборную на чемпионат мира, где завоевал бронзу.
В том же 1990-м Ягра выбрал на драфте под общим пятым номером «Питтсбург Пингвинз», и форвард уехал в НХЛ.
В 1998 году, когда НХЛ впервые отпустила своих игроков на Олимпиаду, Ягр стал чемпионом Игр. Тогда в финале чехи с Домиником Гашеком в воротах обыграли сборную России (1:0), за которую выступали Павел и Валерий Буре, Сергей Федоров, Алексей Яшин, Валерий Каменский и другие звезды.
В 2006 году в Турине Ягр стал бронзовым призером Игр — Чехия обыграла Россию со счетом 3:0.
Со сборной Чехии Ягр на чемпионатах мира дважды выиграл золото (2005 и 2010 годы) и один раз бронзу в 2011-м.
На клубном уровне Ягр выступал в «Питтсбурге» до 2001 года и взял с ним два Кубка Стэнли (1991, 1992).
После этого он играл в «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз» и «Калгари Флэймз».
В 2023-м «Питтсбург» вывел 68-й номер Ягра из обращения. Чех не скрывал, что взял этот номер в память о Пражской весне, но не потому что плохо относится к русским, а из-за нелюбви к коммунизму — оба его деда подверглись репрессиям.
Ягр дважды приезжал играть в Россию за «Авангард» — сначала в локаутном сезоне 2004/05, в котором выиграл с омичами Кубок европейских чемпионов. В 2008-м чех приехал в КХЛ, провел в составе омского клуба уже три сезона и помог ему завоевать Кубок континента.
Ягр в 2011-м стал владельцем родного «Кладно», за который играет с 2018 года после ухода из «Калгари».
В Чехии его 12 раз признавали лучшим хоккеистом, а в 2005-м назвали спортсменом года.
В мае 2024 года Ягра, члена «Тройного золотого клуба» (выиграл Олимпиаду, ЧМ и Кубок Стэнли), включили в Зал славы Международной федерации хоккея.
НХЛ в 2017 году включила Ягра в сотню лучших игроков в своей истории.
Чех пять раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, а в 1999-м получил «Харт Трофи» как игрок, внесший наибольший вклад в успехи своей команды.
Ягр занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766), пятое — по результативным передачам (1155), и только Уэйн Гретцки (2857) набрал больше очков, чем он (1921).
Чех исповедует православие, он не женат и не имеет детей.
В Чехии его 12 раз признавали лучшим хоккеистом, а в 2005-м назвали спортсменом года.
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