Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира Ягра

52-летний Яромир Ягр объявил, что планирует в этом сезоне завершить свою карьеру, начавшуюся еще в 1988 году. Главные победы чеха на льду — в фотогалерее «РБК Спорт»

Яромир Ягр (Фото: Martin Rose / Bongarts / Getty Images)

Чешский нападающий Яромир Ягр, который в 52 года продолжает играть в хоккей на родине, решил в этом сезоне завершить карьеру. По словам агента хоккеиста Ярослава Зидека, у того по-прежнему очень хорошее здоровье и нет проблем с дисциплиной, но он решил уйти из спорта.

Еще в 2022 году, поздравляя Александра Овечкина, который сместил его с первого места по голам в НХЛ среди европейцев, Ягр шутил, что еще может вернуться за океан и начать погоню за российской звездой «Вашингтон Кэпиталз».

Ягр родился в Кладно в 1972 году, он начал профессиональную карьеру в одноименном клубе родного города в возрасте 16 лет. Первую неофициальную игру за сборную он провел в 1989-м против «Калгари Флэймз», а на следующий год был вызван в первую сборную на чемпионат мира, где завоевал бронзу.

Описание: Япония. Нагано. XVIII зимние Олимпийские игры. Хоккейный матч между сборными России и Чехии (2:1). Вратарь Михаил Шталенков блокирует атаку чеха Яромира Ягра. (Фото: Павел Петров / ТАСС)

В том же 1990-м Ягра выбрал на драфте под общим пятым номером «Питтсбург Пингвинз», и форвард уехал в НХЛ.

Описание: Россия, Москва. Президент РФ Владимир Путин во дворце спорта "Сокольники" присутствовал на встрече звезд хоккея России и Чехии. Матч состоялся в рамках "Кубка Спартака". На снимке: слева направо - в перерыве игры - Павел Буре, Владимир Путин, Яромир Ягр (Чехия). (Фото: Владимир Родионов, Сергей Величкин / ТАСС)

В 1998 году, когда НХЛ впервые отпустила своих игроков на Олимпиаду, Ягр стал чемпионом Игр. Тогда в финале чехи с Домиником Гашеком в воротах обыграли сборную России (1:0), за которую выступали Павел и Валерий Буре, Сергей Федоров, Алексей Яшин, Валерий Каменский и другие звезды.

HELSINKI, FIN — AUGUST 30: Jaromir Jagr #68 of Team Czech Republic drives with the puck against Team Finland during the World Cup of Hockey tournament at Hartwall Arena on August 30, 2004 in Helsinki, Finland. Finland defeated Czech Republic 4-0. (Фото: Dave Sandford / Getty Images)

В 2006 году в Турине Ягр стал бронзовым призером Игр — Чехия обыграла Россию со счетом 3:0.

VIENNA, AUSTRIA — MAY 15: Jaromir Jagr #68 of the Czech Republic kisses the trophy after his team defeated Canada in the IIHF World Men's Championships gold medal game at the Wiener Stadthalle on May 15, 2005 in Vienna, Austria. The Czech Republic won the gold medal with a score of 3-0. (Фото: Jeff Gross / Getty Images)

Со сборной Чехии Ягр на чемпионатах мира дважды выиграл золото (2005 и 2010 годы) и один раз бронзу в 2011-м.

TURIN, ITALY - FEBRUARY 25: Jaromir Jagr #68 of Czech Republic (C), Jaroslav Spacek #6 (L), and Martin Rucinsky #26 of Czech Republic celebrate after receiving the bronze medal after their 3-0 win over against Russia and Czech Republic during Day 15 of the Turin 2006 Winter Olympic Games on February 25, 2006 at the Palasport Olimpico in Turin, Italy. (Фото: Elsa / Getty Images)

На клубном уровне Ягр выступал в «Питтсбурге» до 2001 года и взял с ним два Кубка Стэнли (1991, 1992).

После этого он играл в «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз» и «Калгари Флэймз».

VANCOUVER, BC - FEBRUARY 17: Fans of Jaromir Jagr of the Czech Republic cheer him on against Slovakia during the ice hockey men's preliminary game on day 6 of the Vancouver 2010 Winter Olympics at Canada Hockey Place on February 17, 2010 in Vancouver, Canada. (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

В 2023-м «Питтсбург» вывел 68-й номер Ягра из обращения. Чех не скрывал, что взял этот номер в память о Пражской весне, но не потому что плохо относится к русским, а из-за нелюбви к коммунизму — оба его деда подверглись репрессиям.

PHILADELPHIA, PA — APRIL 29: Jaromir Jagr #68 of the Philadelphia Flyers looks on against the New Jersey Devils in Game One of the Eastern Conference Semifinals during the 2012 NHL Stanley Cup Playoffs at the Wells Fargo Center on April 29, 2012 in Philadelphia, Pennsylvania. (Фото: im McIsaac / Getty Images)

Ягр дважды приезжал играть в Россию за «Авангард» — сначала в локаутном сезоне 2004/05, в котором выиграл с омичами Кубок европейских чемпионов. В 2008-м чех приехал в КХЛ, провел в составе омского клуба уже три сезона и помог ему завоевать Кубок континента.

SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 15: Mathias Seger #31 of Switzerland and Jaromir Jagr #68 of the Czech Republic skate over the Sochi Logo during the Men's Ice Hockey Preliminary Round Group C game on day eight of the Sochi 2014 Winter Olympics at Bolshoy Ice Dome on February 15, 2014 in Sochi, Russia. (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Ягр в 2011-м стал владельцем родного «Кладно», за который играет с 2018 года после ухода из «Калгари».

В Чехии его 12 раз признавали лучшим хоккеистом, а в 2005-м назвали спортсменом года.

Caption: May 16, 2015 — Prag, Tschechien — Prag, 16.5.2015, Ice Hockey IIHF World Championships, Kanada — Tschechien, Jaromir Jagr (CZE) (Фото: Robert Hradil / Zuma / /Global Look Press)

В мае 2024 года Ягра, члена «Тройного золотого клуба» (выиграл Олимпиаду, ЧМ и Кубок Стэнли), включили в Зал славы Международной федерации хоккея.

Caption: 190511 Jaromir Jagr in the stands during the 2019 IIHF Ice hockey Eishockey World Championship WM Weltmeisterschaft game between Norway and Czech Republic on May 11, 2019 in Bratislava. (Фото: Joel Marklund / Global Look Press)

НХЛ в 2017 году включила Ягра в сотню лучших игроков в своей истории.

Чех пять раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, а в 1999-м получил «Харт Трофи» как игрок, внесший наибольший вклад в успехи своей команды.

Caption: May 26, 2024, Prague, Czech Republic: 240526 Jaromir Jagr and David Pastrnak of Czech Republic after the 2024 IIHF Ice Hockey World Championship final game between Switzerland and Czech Republic on May 26, 2024 in Prague. Photo: Maxim Thore / BILDBYRÃƒâ€�N / kod MT / MT0606.ishockey ice hockey ishockey-vm switzerland 2024 iihf ice hockey world championship bbeng schweiz final czech republic tjeckien (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ягр занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766), пятое — по результативным передачам (1155), и только Уэйн Гретцки (2857) набрал больше очков, чем он (1921).

Чех исповедует православие, он не женат и не имеет детей.

В Чехии его 12 раз признавали лучшим хоккеистом, а в 2005-м назвали спортсменом года.